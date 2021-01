Ile Maurice: Jalousie - Son ex la viole en la menaçant d'un couteau

«To pa bizin ena personn dan to lavi.» C'est devant ces termes et un couteau placé sous sa gorge qu'une jeune femme de 23 ans a été contrainte d'avoir des relations sexuelles avec son ex, de dix ans son aîné, dans la soirée de vendredi 8 janvier. Ils habitent tous deux la cité Richelieu, Petite-Rivière.

Aux petites heures du samedi 9 janvier, la victime s'est rendue au poste de police pour dénoncer cet homme. Cette femme au foyer a relaté avoir fait la connaissance de son ex en février 2014. Deux semaines après cette rencontre, ils ont aménagé sous le toit de son père. Un an et demi après, ils ont commencé à avoir des problèmes de couple. Ils se sont alors séparés et elle a refait sa vie avec un autre homme. De cette relation est né est garçon de deux mois.

A plusieurs occasions, a déclaré la victime, son ex l'a forcée à avoir des rapports sexuels avec lui. La dernière en date remonte à vendredi peu après 23 heures. Ce jour-là, elle dit avoir envoyé un message à un ami, avant de réaliser qu'elle a envoyé ce message par erreur à son ex. Ce dernier a débarqué à son domicile peu après et a commencé à se disputer avec elle. «Il a compris que j'attendais des invités.» La jeune femme lui a dit de se calmer, qu'elle est séparée de lui.

Il serait entré dans la maison et aurait pris un couteau dans la cuisine pour lui mettre sous la gorge. Il aurait par la suite placé le couteau dans la main de la jeune femme, lui demandant de le poignarder. La jeune femme a refusé. Le suspect l'aurait alors entrainée dans la salle de bain, par les cheveux, où il l'aurait déshabillée avant de la violer pendant une vingtaine de minutes.