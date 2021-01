Ile Maurice: Météo - Danilo nous apporte des nuages

La perturbation tropicale Danilo était à 415 km de Maurice à 4 heures ce dimanche 10 janvier. Elle continuait à s'approcher à une vitesse de 15 km/h. Mais pas d'alerte cyclonique en prévision.

Des nuages dans sa circulation influencent le temps local, affirment les services météorologiques de Vacoas.

Du coup, le temps sera nuageux sur l'ensemble de l'île ce matin et au cours de la journée avec des averses éparses, principalement sur les hauteurs, les versants est et sud.

Les averses seront parfois modérées et accompagnées d'orages, surtout dans l'après-midi. Il y aura des poches de brouillard dans certaines régions de l'île en hauteur.

La température minimale variera entre 19 et 21 degrés Celsius sur le Plateau central et entre 23 et 25 degrés Celsius sur le littoral. La maximale variera entre 26 et 28 degrés Celsius sur le plateau central et entre 29 et 31 degrés Celsius sur les régions côtières.

Les nuages associés à Danilo pourraient aussi provoquer des averses modérées à fortes surtout durant la nuit, occasionnant ainsi des accumulations d'eau temporaires dans des endroits à basse altitude.

Le vent soufflera du sud-est à 20 km/h atteignant 30 km/h au cours de la journée avec des rafales de l'ordre de 60 km/h aux endroits exposés.

La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles de l'est de 2 mètres 50 à 3 mètres.

Les sorties en haute mer sont donc déconseillées.

Quelques conseils pratiques :

En cas d'orages restez à l'abri et évitez les plaines et les sorties en mer.

Evitez d'utiliser le téléphone et ne vous abritez pas sous les arbres.

Si vous êtes à la maison, débranchez les appareils électroménagers.