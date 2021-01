Egypte: Al-Sissi se réunit avec les conseillers présidentiels pour l'urbanisme et les finances

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le conseiller du Président de la République pour l'urbanisme le major-général Amir Sayed Ahmed, et le conseiller présidentiel pour les affaires financières le major-général Mohamed Amin.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la position exécutive d'un certain nombre de projets nationaux, liés au développement des terres à l'échelle nationale, ainsi que du nouveau réseau routier.Dans ce contexte, M. le Président Al-Sissi a dirigé de continuer à promouvoir l'approche de l'État, en matière de gouvernance et de bonne gestion de ses actifs, en tant que principe constant permettant une utilisation optimale de ses ressources sur les plans économique, développemental et constructif.

De même, M. le Président Al-Sissi, a été informé des principaux déterminants, des plans de développement et de l'exploitation des terres domaniales disponibles dans plusieurs gouvernorats au niveau de la République, selon les étapes et le calendrier proposés, ainsi que la position de construction et d'ingénierie du nouveau réseau routier et des axes à l'échelle républicaine, tout en les reliant aux communautés urbaines environnantes.