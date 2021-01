Egypte: Coopération égypto-néerlandaise pour développer les services de la zone archéologique de Bani Hassan

Une délégation représentant le ministère du Tourisme et des Antiquités et l'Institut néerlandais du Caire a inspecté la zone archéologique de Bani Hassan, dans le gouvernorat d'Al Minya, où les services touristiques seront développés ans le cadre d'un projet de coopération entre le ministère et l'Institut.

Le projet de développement prévoit la conception et l'installation d'un certain nombre de panneaux explicatifs sur le site et ses monuments, a dit Eman Zeidan, vice-ministre du Tourisme et des Antiquités, ajoutant que le développement de la zone de Bani Hassan représente la 2e étape du projet de coopération entre le ministère et l'institut.