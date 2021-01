Egypte: Protocole de coopération dans le cadre de l'initiative "ton vélo ... ta santé "

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhy, a assisté, dimanche, aux cérémonies de signature d'un protocole de coopération entre le ministère et la société "Talabat" dans le cadre de l'initiative "Ton vélo ... ta santé", dans le but d'assurer des emplois aux jeunes possédant les vélos offerts par le ministère.

L'approche du ministère consiste à intégrer et a relier les secteurs de la jeunesse et du sport, à promouvoir le développement sportif dans la société et à intensifier les programmes et projets en faveur des jeunes, a dit

M. Sobhy dans une allocution, signalant que l'initiative est lancée sous le patronage du président Abdel Fattah Al-Sissi.

L'initiative, précise-t-il, entre dans le cadre de la stratégie du ministère visant à faire du sport un mode de vie, en encourageant les jeunes et les citoyens à utiliser le vélo comme moyen de transport en vue de contribuer à améliorer la condition physique et la santé des utilisateurs.