Angola: CEFOJOR se penche sur la formation de contenus multimédias

Luanda — Le directeur général du Centre de formation des journalistes (Cefojor), Ikuma Bamba, a exprimé vendredi, à Luanda, l'intention de s'investir davantage dans la formation des journalistes et techniciens dans le secteur des multimédias.

Selon le responsable, qui s'est exprimé en marge d'un atelier sur les nouveaux défis dans la recherche d'excellence, le secteur veut former, au cours de cette année, des professionnels en termes de contenus multimédias, en vue de contribuer à l'amélioration du niveau de la qualité des professionnels de médias.

La formation vise à assurer l'amélioration du contenu de l'information diffusée, mais aussi fournir aux professionnels des outils modernes, a-t-il ajouté.

Selon lui, les services des médias constituent un défi énorme pour le pays, et c'est un long processus pour avoir des techniciens capables de répondre à cette question dans ce secteur.

Dans cette optique, le responsable a réaffirmé l'engagement de Cefojor dans la formation continue des professionnels pour faciliter leur activité et rendre la communication plus claire et plus efficace.

En ce qui concerne la formation, a-t-il souligné, Cefojor formera également des techniciens affectés auprès des bureaux de communication institutionnelle et presse en matière de journalisme pour améliorer le système de communication.

