Angola: Girabola2021 - Progresso bat Santa Rita

Luanda — Progresso de Sambizanga a battu ce samedi, Santa Rita do Uíge, 1 à 0, en match comptant pour la troisième journée du championnat national de football de la première division «Girabola2021, joué au stade de Coqueiros, à Luanda.

L'unique but de la rencontre a été marqué par Vanilson (87').

Ainsi, Progresso occupe provisoirement la quatrième place du championnat avec quatre points, tandis que Santa Rita est huitième avec deux points.

Pour la même manche, le FC Bravos do Maquis s'est imposé face au Sporting de Cabinda (2-0). Ls buts on été inscrits par Macussa (1 ') et Chole (45').

Dans un autre match, l'Académica do Lobito et le Recreativo do Libolo ont fait match nul et vierge, au stade Ombaka de Benguela.

La compétition est menée par Petro de Luanda et Bravos do Maquis, mais les "pétrolifères" ont un match de moins, puisqu'ils n'affrontent Baixa de Cassange que le mardi, match de la troisième journée.

Les matches Cuando Cubango FC - Desportivo da Huíla, Ferroviário do Huambo - Sagrada Esperança et Recreativo da Caála - Interclube sont prévus dimanche.

