Madagascar: Football / Orange Pro League - Une première journée sans problème !

La saison d'Orange Pro League démarre ce week-end. Un long marathon prévu durer jusqu'au mois de juin avec comme objectif de donner plus de temps de jeu à celui qui va se parer du titre de champion de Madagascar.

C'est parti pour la nouvelle saison de Pro League qui va se disputer sur quatre sites. Outre Toamasina où Tia Kitra accueille ses matches à domicile, il y a pour le moment le stade d'Elgeco Plus à Tana, celui d'Ampasambazaha à Fianarantsoa et qui devait servir au Zanakala, au 3FB Toliara et le FCA Ilakaka, il y aussi les matches du Fosa Juniors au stade Alexandre Rabemananjara.

Confirmation. La première journée de ce week-end servira surtout à confirmer les résultats de la dernière saison car le CFEM a choisi d'éviter les duels au sommet ou supposés comme tels.

On verra donc des rencontres où l'issue est théoriquement connue comme cette affiche Adema- FCA Ilakaka de cet après-midi au By Pass.

L'AS Adema de Roro Rakotondrabe ayant franchi un nouveau palier comme le montre ce score de parité de 2 à 2 contre Fosa Juniors à Mahajanga, elle constitue un sérieux client pour le FCA Ilakaka.

Ce sera également le cas lors de la deuxième rencontre de samedi au stade Elgeco Plus où théoriquement l'Ajesaia serait en mesure de battre la CNaPS Sport Disciples. Le conditionnel est toutefois de mise car ce Disciples nouvelle version a toujours été difficile à manœuvrer. Il pourrait du reste créer la surprise de cette première journée pour peu que les joueurs y croient.

Théodin chez les Barea. Pour rester au stade Elgeco Plus mais pour la journée du dimanche, il y aura un très ouvert JET Kintana- Tia Kitra, à 12 heures. Si Tia Kitra affiche également la santé à la lumière du tournoi de pré saison, on ne connaît rien de ce JET Kintana. La question est de savoir s'il a encore plus de joueurs de JET Mada dans le groupe car le Kintana FC, à lui seul, ne pourra pas rivaliser avec les équipes de sa poule.

Dimanche mais à Ampasambazaha, Zanakala, privé de Berajo passé dans les rangs du COSFA, affronte le 3FB Toliara qui n'a pas dit son dernier mot.

Il y a enfin à Mahajanga le match entre Fosa Juniors et le Five FC qui reste une formalité pour les hommes de Salvatore Nobile. On suivra avec intérêt la prestation de Théodin Ramanjary appelé chez les Barea après le forfait de Thomas Fontaine.

Reste à espérer que le défenseur majungais ne va pas tenir le simple rôle de figurant comme l'ont été Dax Arohasina Andriamairado et Bapasy Razakanantenaina lors de la double confrontation contre les Eléphants ivoiriens. Eh oui !