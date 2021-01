Madagascar: Gestion des eaux et des déchets - Nécessité urgente de Plans communaux d'assainissement

De grands efforts restent à faire dans l'assainissement des villes.

Compte tenu de la croissance démographique, une planification doit être faite pour l'évacuation des eaux usées, des eaux de pluies et des déchets, pour une gestion pérenne de l'assainissement, selon la ministre Voahary Rakotovelomanantsoa.

Sécheresse, inondation, déchets en milliers de tonnes. Ce sont des fléaux qui deviennent de plus en plus « habituels », suite aux dérèglements climatiques, également favorisés par l'accroissement du nombre de population. Selon le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), une stratégie à long terme doit être adoptée et mise en œuvre pour faire face à la situation. « Il s'agit d'un processus continu. Les études faites auparavant doivent être mises à jour et capitalisées. Nous venons d'élaborer un schéma directeur d'assainissement urbain. Il faut que chaque commune dispose également de plans pour la gestion des eaux usées, des eaux de pluie et de déchets.

Les villes sont vulnérables à l'inondation. À Fianarantsoa par exemple, la population a exprimé un grand besoin d'eau durant la période de sécheresse. Mais lorsque la pluie est tombée, plusieurs quartiers de la ville étaient inondés. Ce genre de problème doit être résolu », a déclaré la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Voahary Rakotovelomanantsoa, lors d'une rencontre avec les médias.

Impacts. En effet, le Gouvernement tout comme les partenaires de développement, accorde aujourd'hui plus d'importance à l'assainissement, notamment dans le cadre du développement urbain. Plusieurs projets, liés à ce volet, sont en cours, si l'on ne cite que le PIAA (Programme Intégré d'Assainissement de la Ville d'Antananarivo), qui aborde déjà une troisième phase. Outre la Capitale, les villes comme Nosy-Be et Fort-Dauphin disposent déjà de schéma directeur d'assainissement. Selon le MEAH, l'assainissement et l'hygiène ont des impacts sur la qualité de vie de la population et également sur le développement. C'est d'ailleurs dans cette optique que la promotion des messages clefs pour le Wash, l'eau potable, le lavage des mains et la gestion menstruelles - qui constitue un frein à la scolarisation des jeunes filles - est menée.

Mauvaises habitudes. En milieu rural, des programmes radiodiffusés ont été mis en œuvre, dans le cadre de la lutte contre la défécation à l'air libre. Selon les explications, l'approche adoptée consiste à faire comprendre aux cibles, les conséquences de ces mauvaises pratiques, ainsi que leurs retombées économiques sur le tourisme, par exemple. « En 2020, les objectifs fixés pour la région Analanjirofo sont atteints. Nous attendons les retombées de cette réalisation. À travers la Grande Île, 700 Communes ont actuellement le statut d'ODF ou de fin de défécation à l'air libre. Pour ces communes, le défi à relever consiste à maintenir ce statut. En outre, 80% des communes à Madagascar devront avoir ce statut, en 2023, suivant l'objectif fixé.

Cet indicateur passera à 100% en 2025, selon les prévisions », a indiqué la ministre Voahary Rakotovelomanantsoa. En ce qui concerne le lavage des mains, la campagne menée dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, a porté ses fruits, si l'on se réfère aux statistiques. Selon le MEAH, 15 millions de personnes ont été sensibilisées et pratiquent le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon.

D'après les informations, la sensibilisation a changé le comportement d'une bonne partie de la population. « Lorsque le MEAH a mis en place un dispositif de lavage des mains à la gare routière Andohatapenaka, il a été constaté que les gens procèdent au lavage des mains par leur propre volonté, sans incitation », a noté la ministre. Bref, les actions menées présentent des impacts considérables, lorsqu'elles émanent d'un bon concept, raison pour laquelle le ministère incite les communes à élaborer leurs plans d'assainissement.