Madagascar: Licence C CAF - La prochaine formation à Antsirabe

Les formations des entraîneurs pour l'obtention de la licence C de la Confédération africaine de football (CAF) s'enchaînent. Après la vague à Mahajanga en décembre dernier, la Fédération malgache de football(FMF) se dirige en ce nouvel an vers l'axe du Sud notamment dans la ligue de Vakinankaratra pour la deuxième vague.

En effet, le recrutement des trente futurs entraîneurs diplômés en licence C a été lancé. La date butoir des inscriptions est le 15 janvier prochain. Et selon le communiqué de l'instance nationale, les cours se dérouleront du 8 au 24 février à Antsirabe. La formation est destinée à tous ceux qui veulent aller loin dans ce domaine à condition qu'ils soient déjà titulaires de la Licence D ou Brevet Fédéral (BFEF), ou anciens joueurs de l'équipe nationale.

Ce diplôme requis avant la formation Licence B CAF est indispensable pour un entraîneur dans l'exercice de son métier. D'autant plus que le développement du football à Madagascar intéresse de plus en plus les férus du ballon rond malgache. Le frais d'inscription s'élève à 320 000 ariary, qui ne valent rien par rapport aux connaissances à acquérir pendant les 16 jours de formations.

Pour rappel, 27 techniciens malgaches, dont une seule et unique femme, ont été en quête de la Licence C CAF à Mahajanga. Ils ont tous réussi leur examen et ont décroché leur diplôme selon la liste publiée par la FMF cette semaine. «Leurs diplômes ne seraient pas seulement des tableaux à accrocher aux murs de la maison.

À partir d'ici, ils ont de grandes responsabilités, puisque c'est à leur tour maintenant de partager leurs expériences aux jeunes, car le principal objectif de ces formations successives est d'améliorer l'avenir du football malgache », a annoncé le directeur technique national (DTN) Debon Jean François.