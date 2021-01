Madagascar: CAF - Patricia Rajeriarison candidate au Comité Exécutif

Patricia n'est plus nouvelle à l'administration du football africain.

La commission de gouvernance de la Confédération africaine de football (CAF) réunie au Caire les 5 et 6 janvier 2020 a publié la liste des candidats retenus pour le poste de président de la CAF et des membres du Comité exécutif. Pour le poste de président de la CAF, cinq candidatures ont été officiellement enregistrées. La candidature du président sortant, Ahmad a été déclaré inéligible par la commission en raison de la suspension de 5 ans prononcée par la FIFA.

La CAF a validé deux candidatures à savoir celle d'Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football et membre du comité exécutif de la CAF, et celle de l'Ivoirien Jacques Anouma, ancien membre du comité exécutif de la FIFA et ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Les candidatures d'Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football et membre du comité exécutif de la CAF, et au milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, président du club de Mamelodi Sundowns nécessitent encore des vérifications complémentaires.

7 postes. Sur les 16 candidatures pour les postes de membre du comité exécutif, 13 ont été retenues dont celle de Patricia Rajeriarison. L'ancienne membre du comité exécutif de la Fédération malgache de football et présidente de la commission football féminin est candidate au siège féminin du CE de la CAF aux côtés de la Comorienne, Kanizat Ibrahim et de la Togolaise, Lawson Hogban-Latré-Kayti Edzona. Patricia Rajeriarison a beaucoup œuvré pour la promotion et le développement du football féminin depuis 2009 au pays à travers la mise en place des championnats nationaux réguliers, ainsi la participation de l'équipe nationale féminine malgache aux différentes compétitions internationales.

*Au sein de la CAF, il y a un siège féminin au niveau du comité exécutif en plus des six postes représentant les zones de l'instance continentale. Actuellement, le siège féminin est occupé par la Libérienne, Isha Johansen, qui se porte candidate au siège féminin de la CAF au conseil de la FIFA. La CAF élira pour un mandat de quatre ans le successeur de Ahmad et les membres du CE lors de la 43e assemblée générale ordinaire élective prévue le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc.

Liste des candidats au CE

Wadie Jary ( Tunisie )

Mustapha Ishola Raji ( Libéria)

Djibrilla Hima Hamidou (Niger)

Edwin Simeon- Okraku (Ghana)

Adoum Djibrine (Tchad)

Suleiman Waberi (Djibouti)

Isayas Jira ( Ethiopie)

Feizal Ismael Sidat (Mozambique)

Elvis Raja Chetty (Seychelles)

Maclean Cortez Letshwithi (Botswana)

Kanizat Ibrahim ( Comores)

Patricia Rajeriarison (Madagascar)