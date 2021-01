Burkina Faso: Paroisse Saint Guillaume de Tanghin - Les fidèles rendent grâce à Dieu

La paroisse Saint Guillaume de Tanghin a célébré, le dimanche 10 janvier 2021 à Ouagadougou, l'inauguration de sa nouvelle église.

La messe du dimanche 10 janvier 2021, de la paroisse Saint Guillaume de Tanghin de Ouagadougou a été célébrée sous les signes de la fête patronale de Saint Guillaume et le 20e anniversaire de ladite paroisse.

Cette rencontre de communion a connu la présence d'éminentes personnalités et des fidèles chrétiens des communautés ghanéenne et ivoirienne, venus soutenir leurs coreligionnaires burkinabè dans l'inauguration de la nouvelle église. Louanges, danse et communion ont ponctué la cérémonie.

Ancien curé de la paroisse Saint Guillaume de Tanghin, Mgr Médard Léopold Ouédraogo a fait savoir que l'inauguration de cette nouvelle église est une bénédiction de Dieu. « Le délai de réalisation s'est raccourci grâce à la bénédiction et aux accompagnements du Seigneur. Regardez toutes les vocations qui se multiplient à travers cette paroisse. C'est un don de Dieu et pas parce que ses dirigeants et fidèles sont plus forts que les autres », s'est réjoui Mgr Ouédraogo.

Son souhait, a-t-il dit, est que ces fidèles continuent de se manifester et que l'appui de Dieu puisse les aider à vivre toujours en chrétien engagé dans la paroisse. L'édifice religieux dont la pose de la première pierre a été effectuée en octobre 2005 sur une superficie de plus d'un hectare a un coût provisoire de réalisation estimé à près d'un milliard francs CFA. Le 6e et actuel curé de cette paroisse, abbé Urbain Kiendrébéogo a indiqué que son achèvement fait la fierté de la paroisse de Tanghin. « Nos cœurs sont dans l'action de grâce, l'allégresse aujourd'hui, car l'éternel est son amour », a-t-il formulé.

Il a expliqué que chaque fidèle chrétien de la paroisse Saint Guillaume de Tanghin peut reprendre ces paroles à son compte sans oublier que c'est seul Dieu qui donne cette grâce et ce, à travers Jésus Christ. Pour le fidèle Anatole Kaboré, c'est un sentiment de joie qui l'anime. « Les sentiments qui m'animent sont immenses. Hier avec le cardinal, nous avons rendu gloire à Dieu. Aujourd'hui avec Mgr Léopold, trois de ses collègues et des prêtres, nous avons encore dit merci au Seigneur », a-t-il confié.