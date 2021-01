Egypte: Assurer le bon déroulement du Mondial de handball masculin

Assurer le bon déroulement du Mondial de handball masculin

Le Haut comité pour le Mondial de handball masculin, a décidé, lors d'une réunion dimanche, d'organiser tous les matchs sans public, de renforcer l'application des mesures préventives et de déployer le maximum d'efforts pour assurer le bon déroulement de l'édition 2021 du Championnat, qui commence le 13 janvier en cours.

Lors d'une réunion tenue par visioconférence, le Chef du gouvernement Moustafa Madbouly, a indiqué que le Président Abdel Fattah Al-Sissi, suivait de près, et en permanence les préparatifs du championnat et avait donné des directives de prendre les mesures préventives et d'en assurer le bon déroulement.

Les équipes, commenceront dès demain lundi à arriver, a dit le ministre de la Jeunesse et des Sports Achraf Sobhy, faisant état d'une coordination entre tous les organes et ministères concernés au sujet des préparatifs logistiques et autres.

Les membres dudit Comité ont passé en revue, les mesures préventives et procédures d'accueil des sélections nationales, des mesures de sécurité, etc.

Le Haut Comité pour le Mondial du Handball, est placé sous la conduite, du Chef du gouvernement et comprend des ministres égyptiens, des responsables et le président de la Fédération international de Handball, ainsi que le directeur du championnat et le chef de la Fédération égyptienne de handball.