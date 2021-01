Congo-Kinshasa: Développement de Barumbu - Guillaume Sefu Ilunga réclame la contribution locale de la Bralima et de certains ports

Très déterminé, le Bourgmestre de la commune de Barumbu, Guillaume Sefu Ilunga ne cesse de monter au créneau pour réclamer les droits de sa commune auprès des sociétés et ports qui opèrent dans cette municipalité.

Cela, martèle-t-il, va contribuer au développement de la commune. Mais, dommage que certaines sociétés et entreprises évoluant à Barumbu ne veulent pas rétrocéder le pourcentage de la commune sous prétexte qu'elles paient déjà des taxes à l'hôtel de ville et elles sont illicitement considérées comme étant de la commune de la Gombe. Au cours d'une séance de restitution des activités organisées en 2020, Guillaume Sefu Ilunga a, devant tous les notables, les chefs des quartiers et certains partenaires de Barumbu, présenté son programme pour l'année 2021. Cette séance a été organisée le vendredi 8 janvier 2021, dans l'espace polyvalent érigé au rond-point kambabare sous la férule du ministre provincial de l'intérieur Sam Leka et du Député provincial Roger Bimwala.

Dans son devoir de rendre compte à la population, le Bourgmestre Guillaume Sefu a souligné que l'année 2020 a été émaillée d'intenses activités de terrain dans la commune de Barumbu pour soutenir l'opération Kin Bopeto qui est un programme quinquennal du Gouverneur Gentiny Mbaka Ngobila. Guillaume Sefu Ilunga a été au four et au moulin pour assainir sa mairie. Et, il s'est investi dans la recherche scientifique pour accompagner le Gouverneur dans l'opération Kin Bopeto. Sur ce, les leaders sociaux ont été identifiés pour matérialiser ladite opération sous la coordination du grand comédien Ngalufar.

En substance, le premier citoyen de la commune de Barumbu s'est focalisé sur deux secteurs vitaux. En l'occurrence, le reboisement et le traitement des déchets en plastique pour faire des dallettes afin de réhabiliter certaines avenues de la commune.

"Cette usine de traitement des déchets en plastique doit être érigée tout près du fleuve. Et, c'est l'occasion pour nous de réclamer la délimitation de notre commune où certaines parties sont considérées comme étant de la commune de la Gombe pour des raisons économiques. C'est raison pour laquelle on veut reboiser Barumbu pour, entre autres, lutter contre le changement climatique et marquer sa délimitation", a précisé le Bourgmestre Guillaume Sefu Ilunga.

Pour sa part, le Député Roger Bimwala a exhorté ses élus à soutenir la vision du Bourgmestre qui se bat bec et ongles pour le développement de leur entité.

Il convient de souligner que le bourgmestre Guillaume Sefu est, dans le cadre d'échange d'expérience, en collaboration avec d'autres mairies Belges et parisiennes pour bien matérialiser sa vision de reboisement. Et, l'ISTA s'est focalisé dans le traitement des déchets en plastique.

Perspectives

Outre le reboisement et le traitement des déchets en plastique, pour l'année 2021, Guillaume Sefu Ilunga se lance dans la formation sociale en vue d'encadrer les jeunes délinquants et les filles-mères. Sauf changement de dernière minute, la première promotion va commencer la formation en informatique et coupe et couture d'ici le mois de février 2021. Et, la population en connivence avec le Député Roger Bimwala, a décidément résolu de faire une évaluation trimestrielle du programme de développement de leur commune.

Pour conclure, le ministre Sam Leka a rassuré au bourgmestre ainsi que la population qu'il va fidèlement restituer leur cahier de charge au Gouverneur Gentiny Mbaka Ngobila aafin de trouver solution en ce qui concerne la contribution locale des sociétés et ports à la commune.

Il y a lieu de souligner que la commune de Barumbu est parmi les communes les plus fréquentées du fait qu'une partie du grand marché de la capitale congolaise s'y trouve. D'où, il est de bon aloi que certaines entreprises et secteurs apportent leurs contributions pour son assainissement.