Egypte: La direction politique accorde un grand intérêt à la coopération aéronautique avec le Soudan

La direction politique accorde un grand intérêt à la coopération aéronautique avec le Soudan

La direction politique accorde un grand intérêt à la promotion de la coopération tous azimuts, entre l'Egypte et le Soudan, notamment l'aviation civile, et à la réforme de ce secteur vital qui traduit la collaboration des deux pays frères, a déclaré dimanche le ministre de l'Aviation Civile, Mohamed Manar.

M.Manar, a examiné les mécanismes de coopération stratégique entre EgyptAir, et la Compagnie aérienne soudanaise dans le domaine de la maintenance, des travaux techniques, des services au sol, du fret et de la formation, lors d'une réunion tenue dimanche par visioconférence, avec le ministre soudanais de l'Infrastructure et des Transports Hicham Ben Ouf.

M.Manar a réitéré l'importance des relations distinguées entre les deux pays, de l'échange des expertises dans les différents domaines de l'aviation civile, de la mise à jour de l'accord bilatéral portant sur le transport aérien et de la coopération au niveau des législations entre les autorités des deux pays, et ce de pair avec la hausse attendue du volume des vols commerciaux qui contribuera à l'augmentation des exportations et importations .

Pour sa part, M. Ben Ouf a affirmé qu'il y avait plusieurs moyens de coopération et de complémentarité entre l'Egypte et le Soudan et fait part de la détermination du gouvernement soudanais à échanger les expertises au niveau de l'industrie du transport aérien, par la mise en place de grands projets dont l'objectif est de réaliser les intérêts communs des deux pays.