Egypte: La réunion à six sur le GERD échoue à réaliser une avancée

La réunion à six sur le GERD échoue à réaliser une avancée

La réunion à six ayant regroupé les ministres des Affaires étrangères et de l'Eau d'Egypte, du Soudan et d'Ethiopie sous la présidence de l'Afrique du Sud, a échoué à réaliser une avancée quelconque sur le dossier du Grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD), en raison de désaccords sur les moyens de reprendre les négociations et sur les procédures afférentes à la gestion des discussions, a affirmé dimanche le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué de presse.

L'Egypte -représentée par son chef de diplomatie Sameh Choukry et par son ministre des ressources hydriques Mohamed Abdel Aty- a affirmé, lors de la réunion, sa disposition à s'engager dans des négociations sérieuses et efficaces pour parvenir, le plus vite possible, à un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et de fonctionnement du GERD, conformément aux recommandations des réunions du directoire du bureau de l'UA tenu ces derniers mois sur ce dossier et de sorte à réaliser les intérêts communs des trois pays.

Le Soudan avait insisté sur la nécessité de charger les experts désignés par la Commission de l'UA de proposer des solutions aux questions qui font l'objet de divergence et de formuler l'accord sur le GERD.

L'Egypte et l'Ethiopie s'y étaient opposées, partant du fait que les trois pays se réservent le droit de rédiger le texte et les dispositions de l'accord ayant trait au remplissage du barrage de la Renaissance et que les experts de l'UA n'étaient pas compétents en matière de technique et d'ingénierie en relation avec la gestion des ressources hydriques et de la mise en marche des barrages.

La ministre sud-africaine des Affaires étrangères - dont le pays est président en exercice du Conseil exécutif de l'UA- a pour sa part regretté qu'aucune percée n'ait été réalisée dans les négociations, affirmant devoir soumettre un rapport sur les discussions et leurs résultats au président Cyril Ramaphosa afin d'étudier les mesures qui seront prises dans la période à venir.