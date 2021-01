Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Le ministère confie l'année scolaire à Dieu

Une délégation du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle conduite par le Conseiller technique Assane Sarr, était dans plusieurs églises et à la grande mosquée de la commune de Koumassi, le 8 janvier dernier. Avec les élèves des différentes écoles de ladite commune, la délégation a confié l'année scolaire 2020-2021 à Dieu afin qu'aucun trouble, aucune perte en vie humaine et aucune grossesse ne soit enregistré. Pour le représentant de la ministre Kandia Camara, cette croisade qui est à sa neuvième édition représente un moment important pour son département ministériel.

Rappelant le thème de cette activité, à savoir : « La parole de Dieu, un chemin de paix et de réconciliation pour les élèves », Assane Sarr s'est dit honoré de l'implication des églises et mosquées pour sa réussite. En le faisant, ajoute t-il, ces hommes de Dieu et guides religieux, démontrent leur foi en une école ivoirienne de qualité et en des élèves sages, capable d'offrir un avenir radieux à la Côte d'Ivoire.

Dans son adresse aux jeunes filles et garçons visiblement heureux de recevoir les bénédictions divines en ce début d'année, Charles Romain Domoraud, fondateur de la Mission évangélique le Grâce du salut, où la croisade a débuté, a salué le ministère pour l'initiative.

A en croire l'homme de Dieu, pour avoir une école saine en Côte d'Ivoire, il faut l'appui de Dieu car, « Avec Dieu nous ferons des exploits ». Il s'est appesanti sur l'évangile de Luc au Chapitre 2 verset 52 pour faire comprendre aux élèves que la sagesse doit les animer, comme Jésus-Christ dans tout ce qu'ils font.

Il les a invités à se détourner de tout ce qui est susceptible de nuire à leur année scolaire, notamment les grèves, les grossesses, et autres. « Ne sortez jamais de l'école sur ordre d'un coup de sifflet. C'est le ministère qui est votre premier responsable; donc attendez son autorisation pour sortir. Jésus n'a jamais été gréviste mais a toujours appris dans la synagogue auprès des sages », et de poursuivre « Il ne sert à rien de compromettre vos études avec une grossesse, de la drogue ou l'alcool ».