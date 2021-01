Cote d'Ivoire: Ordination sacerdotale/Mgr Robert Legal aux nouveaux prêtres - « Gardez-vous des idoles qui détournent du Dieu vivant »

L'Archevêque métropolitain de Toulouse, Mgr Robert Legal, bénédictin de l'ordre de Saint-Benoît (osb), qui a 8 diocèses sous son autorité, a procédé samedi, à 10h, à l'ordination sacerdotale de six prêtres, pour la communauté des Béatitudes, au sanctuaire Notre Dame de la délivrance d'Issia.

Avant l'ordination, Mgr Legal, a exhorté les élus du jour à se garder des idoles, en reprenant le dernier mot de la première lettre de Saint-Jean. «Dans votre personne, dans votre ministère, gardez-vous des idoles qui détournent du Dieu vivant et de sa vie éternelle. Ces idoles pullulent aujourd'hui et répandent leur influence nocive particulièrement sur internet ».

L'archevêque de Toulouse qui a célébré les messes de Noël dans les prisons, dans son diocèse, a demandé aux prêtres de faire comme les bergers, comme Marie, comme Anne et Syméon : « écoutez, gardez au cœur et racontez. Parlez de l'enfant à tous ceux, plus nombreux que l'on n'imagine en ce temps d'incertitude et d'inquiétude avec la pandémie, qui attendent la Délivrance d'Israël ». Il les a aussi encouragés à rester près de l'enfant (Ndlr : Jésus), demeurez près du maître, leur ami, le Vrai, pour lui donner une nouvelle naissance dans les cœurs, pour appliquer la Délivrance, le salut ; eux qui sont devenus les ministres du sauveur dans l'eucharistie et dans les autres sacrements.

Au nombre des prêtres ordonnés figurent cinq ivoiriens : les frère Aimé Aka, appelé Aimé de Jésus, en provenance de la République Centrafricaine, Ambroise Boka, (Ambroise de la trinité) basé en Belgique, deux frères jumeaux : David et Samuel Bonebo, en service respectivement à l'Ile de la Réunion en France et en Bretagne, et Firmin Dah (Firmin du Saint-Esprit (Issia). Le sixième candidat, le frère Syméon Diazenza (Siméon de l'Enfant Jésus) est un Congolais de Brazzaville.

Ces prêtres ont fait des études universitaires, avant de se décider à suivre Jésus, dans la vie sacerdotale. Après avoir rencontré la Communauté des béatitudes, leur vie fraternelle, et de services, soutenus par la prière et une vie liturgique dynamique.

Avec émotion, ils ont manifesté leur joie d'être enfin prêtre, après 8 à 10 années de formation et de discernement. Ils ont jubilé, se sont embrassés avec enthousiasme, après la cérémonie d'ordination.

Bien avant, ils ont déclaré devant l'assemblée, leur ferme volonté d'accepter la charge pastorale, d'annoncer l'évangile et d'exposer la foi catholique. Ils devront désormais vivre en communion avec l'évêque, et leur supérieur légitime. Dans le respect et l'obéissance. Et aussi préserver la dignité du sacerdoce royal, être de vrais témoins de la foi et de la charité. Ils ont reçu dans leurs mains l'onction du saint-crème, pour bénir, consacrer, pardonner etc.

Les Béatitudes ont la gestion du sanctuaire notre Dame de la délivrance d'Issia depuis une trentaine d'années. L'archevêque de Toulouse a profité de la messe d'ordination des six prêtres pour dire merci à son hôte, Mgr Marcellin kouadio, évêque du diocèse Daloa, dont dépend le sanctuaire, pour la confiance. Il lui a également fait savoir que la communauté a changé de statut depuis le 8 décembre dernier.

Sur instruction du Vatican, il l'a érigé en famille ecclésiale de vie consacrée. Une première dans l'Église catholique, et un évènement important dans la vie de cette communauté qui est présente dans 60 diocèses dans le monde.

Mgr Marcellin Kouadio, s'est réjoui pour l'ordination de ces six nouveaux prêtres dans son diocèse : « c'est une grande joie pour toute l'Église, l'Église universelle et d'une façon particulière l'Église de Daloa », s'est-il réjoui.

Il a profité de l'occasion pour faire savoir que le 19 décembre dernier, il a ordonné sept nouveaux prêtres, à la cathédrale de Daloa pour son diocèse. « Aujourd'hui, nous avons six autres prêtres, c'est une grande joie, pour toute l'Église. Je leur demande de ne pas être un souci pour les autres », a-t-il conseillé.

Les parents et les familles fortement représentés ont été remerciés d'avoir accepté que leurs enfants soient entièrement dévoués au service de l'Église. La veille, durant la célébration eucharistique du soir, tous les responsables de maisons, et les responsables locaux, ont renouvelé leurs vœux en public, à cause du nouveau statut de la communauté, les vœux ne sont plus privés mais publics. Le renouvellement des vœux s'est fait en présence du père Jean-Uriel Frey, Suisse responsable de la communauté et de Mgr Robert Legal.

Une première, également, la communauté est désormais dirigée par une femme, une allemande nouvellement nommée, Sœur Anna-Katharina Pollmeyer.