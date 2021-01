Madagascar: Football / Orange Pro League - Un début presque raté !

Le derby d'Antananarivo opposant Cosfa à Elgeco Plus a tenu toutes ses promesses.

Le coup d'envoi quelque peu précipité de la Pro League a donné lieu à une organisation qui laissait tout le monde sur sa faim avec déjà l'annulation du match entre CNaPS/Disciples et l'Ajesaia.

L'organisation du CFEM a-t-elle été concertée avec la Fédération Malgache de Football ? C'est la question qui se pose après le couac de la première journée avec l'annulation du match Ajesaia-Disciples pour la non disponibilité du stade Elgeco plus qui n'a pas pu rouvrir que samedi sur le coup de 14h. Il ne restait plus que la rencontre entre l'Adema et le FCA Ilakaka arrêtée comme il fallait s'y attendre par la pluie. Un incident qui amène à se demander sur l'homologation de ce stade. La première victime fut cependant l'AS Adema qui n'a pas pu remonter les deux buts de la veille pour la simple et bonne raison que mettant à profit le repos, Ilakaka a pu garder son avantage de 2 buts à 1.

L'Adema n'a pas réussi à marquer le moindre but car elle a pu ouvrir le score sur un auto-but d'Éric (17). Goty a ensuite remis les pendules à l'heure (29) avant que Pao n'inscrive le but de la victoire aux premières gouttes de pluie. Les fortes précipitations ont ensuite contraint l'arbitre à reporter le match au lendemain. Dans l'autre match d'hier toujours au stade Elgeco Plus, JET Kintana s'est offert une première victoire devant Tia Kitra, L'international Tsito a marqué l'unique but de la partie à la 37è mn. La rencontre fut très équilibrée mais les Tamataviens ne parvenaient pas à trouver la faille devant la défense du JET Kintana obéissant au doigt et à l'œil d'un impressionnant Tsalo dont le talent est inversement proportionnel à sa petite taille.