Madagascar: Ambohidratrimo - Deux braqueurs d'épicerie abattus par la gendarmerie

Résultat positif pour la gendarmerie. Deux bandits reconnus ayant terrorisé la commune rurale d'Anosiala, dans le district d'Ambohidratrimo depuis le début de ce mois de janvier, ont été mis hors d'état de nuire par des éléments de la compagnie d'Ambohidratrimo, hier au petit matin.

Ces individus faisaient partie de la bande de malfaiteurs qui ont attaqué le domicile et à la fois l'épicerie d'un particulier dans le fokontany de Tsarahonenana Ivoanjo, commune rurale Anosiala, la nuit du samedi 9 janvier au dimanche 10 janvier. La gendarmerie est parvenue à ce résultat grâce à la célérité de l'alerte lancée par le chef de ce fokontany sur le déroulement d'une attaque à main armée dans le village d'Ambohijanaka, dans sa circonscription. Sitôt avisés vers minuit et 30 minutes, les hommes en treillis et conduits par le capitaine, commandant de compagnie d'Ambohidratrimo, se sont rendus sur place.

Arrivés à temps, ils ont rencontré les malfaiteurs qui les ont tout de suite accueillis par des coups de feu. Ce qui a provoqué un accrochage entre les deux parties. Durant les échanges de tirs, un des assaillants qui détenait un pistolet de fabrication artisanale a été abattu par balle, tandis que d'autres ont réussi à prendre la fuite. Poursuivant le ratissage des lieux, les gendarmes ont repéré des traces de sang dans la localité.

Ils ont alors continué la recherche tout en se servant d'un chien pisteur. Vers 8 heures du matin, l'un des bandits a été retrouvé pas loin du lieu de l'accrochage. Grièvement blessé et affaibli par ses blessures, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, il a succombé en cours de route. Ce qui porte alors à deux le nombre des malfrats abattus. Selon le témoignage des victimes, cinq individus munis de pistolet et d'armes blanches sont entrés de force dans leur domicile. Une somme d'un million d'ariary, des téléphones portables et quelques marchandises y ont été dérobés.

Pour démanteler complètement ce réseau, la gendarmerie continue la recherche des autres complices qui sont encore en cavale. Pour ce faire, elle souhaite la consolidation de la collaboration avec les fokonolona.