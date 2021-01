Madagascar: Football / OPL - Five FC surprend Fosa Juniors

Incroyable mais vrai, Five FC, le vice-champion D2 a défait Fosa Juniors, champion de Madagascar par 1 à 0, lors de la première journée de l'Orange Pro League (OPL) dans la conférence Nord. Les visiteurs ont créé l'exploit grâce à Vévé qui a marqué le seul but de la rencontre à la 51e minute.

Au classement de la Conférence Nord, Jet Kintana, Five FC et Elgeco Plus partagent la première place avec 3 points chacun. Fosa Juniors FC, AS Adema et Cosfa sont 4è ex-æquo avec 0 point. Dans la Conférence Sud, FCA Ilakaka et Zanakala FC mènent la danse avec 3 points chacun. AS Adema et 3FB Toliara sont derrière en attendant les matchs d'Ajesaia, de CS-Disciples et d'Uscafoot qui jouera son premier match ce week-end.

Les résultats de la première journée :

Conférence Nord :

Jet Kintana bat Tia Kitra par 1 à 0

Five FC bat Fosa Juniors par 1 but à 0

Elgeco Plus bat Cosfa par 1 but à 0

Conférence Sud :

FCA bat AS Adema par 2 buts à 1

Ajesaia contre CS-DFC reporté

Zanakala FC bat 3FB par 2 buts à 1