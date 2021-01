Madagascar: Les inatteignables

Pour une fois, les autorités malgaches ont fait preuve d'une grande célérité dans le traitement de la désormais affaire d'exportation de 73,5 kilo d'or. Pressés par le président de la République qui veut des résultats rapides dans ce que l'on peut aussi qualifier d' affaire du siècle, les responsables et les enquêteurs ont frappé vite et fort.

Les inatteignables

Après une audience marathon, vendredi dernier, huit individus ont été placés en détention préventive à Antanimora et à Tsiafahy. Il s'agit en l'occurrence des deux pilotes de la compagnie aérienne privée qui a transporté les lourdes et valeureuses marchandises, d'autres employés de la même compagnie ; deux autres hommes censés n'avoir pas pu embarquer dans le petit avion, un haut responsable de l'Aviation Civile de Madagascar. Ces hommes qui croupissent donc en ce moment en prison sont notamment accusés de faux et usage de faux, d'infractions douanières, de corruption et surtout d'exportation illicite d'or.

Sans minimiser les autres, c'est cette dernière infraction, en l'occurrence l'exportation illicite d'or qui intéresse au plus haut point les citoyens. Tout simplement parce que derrière ce méfait se cachent probablement d'autres personnes plus haut placées et qui tirent les ficelles de ce trafic d'or qui n'est certainement pas une première à Madagascar. Un pays à très forte potentialité en matière de production aurifère mais dont les statistiques officielles ne parlent que de quelques centaines de kilos d'or exportés chaque année.

Un décalage entre les chiffres et les réalités, qui témoigne en tout cas de l'ampleur des trafics qui passent sous le nez des autorités de contrôle aux frontières qualifiées plus que jamais de poreuses. Et pour mettre justement un terme à cette porosité, il est grand temps que les autorités s'attaquent réellement aux « têtes » des trafics en tous genres aux frontières. Et ce n'est pas avec les simples exécutants comme les huit individus emprisonnés que l'on va avancer.

Désormais, les autorités doivent s'attaquer aux grands patrons de ces trafics. Il est plus que jamais temps pour l'Etat d'oser s'attaquer au clan des inatteignables qui ne doivent plus rester h(or)s d'atteinte.