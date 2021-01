Algérie: Lyon - Juninho se prononce sur le dossier Islam Slimani

A la recherche du remplaçant de Moussa Dembélé, annoncé sur le départ vers l'Atletico Madrid et attendu lundi dans la capitale espagnole pour sa visite médicale, l'Olympique Lyonnais étudie plusieurs pistes dont celle menant à Islam Slimani.

Se prononçant sur le sujet, Juninho, le directeur sportif de l'OL, Juninho, a confirmé l'intérêt de son club pour l'attaquant algérien, qui vit des derniers mois compliqués chez les Foxes. Toutefois, il estime que rien n'est encore fait.

« A la mi-saison, ce n'est pas facile de trouver un attaquant qui veuille venir pour six ou 18 mois. Ça coûte cher et on ne va pas acheter des joueurs en ce moment. Islam et d'autres joueurs, on regarde... J'avais déjà parlé avec lui en début de saison. On a presque trouvé un accord pour qu'il vienne chez nous. Il a envie de jouer chez nous, de porter notre maillot mais il n'y a rien de fait. Il ne faut pas regarder qu'un seul joueur. On discute avec lui mais il n'y a rien de fait », a dit le Brésilien dans des propos relayés par Foot-sur7.

Sous contrat avec Leicester jusqu'à la fin de la saison, Islam Slimani n'est pas contre une venue chez les Gones. Mais le Fennec ne veut pas signer juste pour les six prochains mois. Il souhaite un contrat plus long, d'environ un an et demi, qui lui permettra d'avoir un peu plus de stabilisé. Reste à savoir si les dirigeants de l'OL accepteront cette option.