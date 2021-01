Congo-Kinshasa: Union sacrée - L'UDS met en garde les politiciens ménopausés !

L'UDS tient à ce que l'Union Sacrée de la Nation soit effectivement cette redoutable machine politique au service du Président de la République en vue de matérialiser son ambitieux Programme politique décliné sous le thème rassembleur "Le Peuple d'abord".

Voilà pourquoi, elle met en garde tous les acteurs politiques congolais qui tenteront de saper l'action salvatrice de l'Union Sacrée de la Nation pour assouvir leurs intérêts égoïstes qu'ils trouveront le vigilant Peuple Congolais, déjà politiquement éveillé, sur leur chemin. Dans ce même ordre d'idées, l'Union des Démocrates Socialistes (UDS) qui milite en faveur du rajeunissement et du renouvellement de la classe politique nationale, s'insurge contre la présence des prédateurs politiques de tous bords dans les nouvelles institutions publiques qui seront mises en place sous la bannière de l'Union Sacrée de la Nation et le Président de la République de ne pas faire appel à tous les politiciens ménopausés, responsables de la débâcle du pays depuis son indépendance.

Déclaration

L'Uds contre la présence des politiciens ménopausés dans les nouvelles institutions

L'Union des Démocrates Socialistes, en sigle UDS, Membre Fondateur du Regroupement Politique tshisekediste "Groupe des Partis Indépendants (GPI)", a réuni son Comité Directeur en session ordinaire mensuelle, le samedi 09 Janvier 2021 à Kinshasa, sous la direction de son Président National, Monsieur Crispin KABASELE TSHIMANGA BABANYA KABUDI.

A la fin des travaux du Comité Directeur élargie aux Branches Spécialisées du Parti, notamment la Ligue des Femmes (LIFUDS), l'Union de la Jeunesse (UJUDS), au Comité Exécutif Fédéral Provisoire de Kinshasa ainsi qu'à tous les Cadres présents, l'Union des Démocrates Socialistes (UDS) a publié la Déclaration Politique dont la teneur suit :

- 1. L'Union des Démocrates Socialistes (UDS) réaffirme officiellement et publiquement son appartenance à la grande famille politique tshisekediste ; renouvelle son soutien inconditionnel au Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO; et appuie totalement l'Union Sacrée de la Nation.

Œuvre des anciens Membres de l'UDPS, l'Union des Démocrates Socialistes (UDS) émet le vœu de voir réunifiée rapidement la grande famille politique tshisekediste autour de l'UDPS/TSHISEKEDI comme le veut le Comité des Pionniers et Notables dont elle encourage cette louable initiative.

- 2. L'Union des Démocrates Socialistes (UDS) salue la courageuse et historique décision du Président de la République de mettre fin, depuis le 06 Décembre 2020, à l'encombrante Coalition FCC-CACH dont les partenaires du FCC n'ont cessé de torpiller publiquement et sournoisement ses initiatives et ses actions dans le but bien avoué de faire échec à son mandat.

- 3. L'Union des Démocrates Socialistes (UDS) qui a minutieusement suivi les pertinentes décisions du Chef de l'État annoncées à l'issue de ses consultations avec notre Peuple, se mobilise pour soutenir, sans réserve, l'Union Sacrée de la Nation qui est appelée à fédérer toutes les forces politiques et sociales nationales dans le noble but de rompre, une fois pour toutes, avec notre sombre passé marqué par des pratiques rétrogrades et nihilistes afin d'ouvrer pour un véritable changement devant servir de rampe du développement national.

- 4. L'Union des Démocrates Socialistes (UDS) saisit cette occasion pour faire remarquer à la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, que l'Union Sacrée de la Nation qui n'est ni un Parti Politique ni encore moins un Regroupement Politique selon son Illustre Initiateur, devra se démarquer, dans ses structures et son fonctionnement, de toutes les organisations politiques congolaises qui ont existé avant elle.

L'Union Sacrée de la Nation devra, selon l'entendement de l'UDS, être le creuset du patriotisme congolais au service de notre Peuple.

- 5. L'Union des Démocrates Socialistes (UDS) qui s'oppose d'avance à la transformation de l'Union Sacrée de la Nation en blanchisserie de tous les champions de la mégestion, affameurs patentés du Peuple Congolais, actuellement éparpillés dans de nombreuses nébuleuses politiques qui frappent à son portillon, insiste pour que le Président de la République poursuive inlassablement sa lutte contre les antivaleurs qui caractérisent l'espace politique congolais, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, l'impunité, l'immortalité, le tribalisme, le clanisme, le trafic d'influence et tant d'autres.

Dans ce même ordre d'idées, l'Union des Démocrates Socialistes (UDS) qui milite en faveur du rajeunissement et du renouvellement de la classe politique nationale, s'insurge contre la présence des prédateurs politiques de tous bords dans les nouvelles institutions publiques qui seront mises en place sous la bannière de l'Union Sacrée de la Nation et le Président de la République de ne pas faire appel à tous les politiciens ménopausés, responsables de la débâcle du pays depuis son indépendance.

- 6. L'Union des Démocrates Socialistes (UDS) invite, par ailleurs, le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, à poursuivre également son travail d'instauration de l'État de droit considéré, à juste titre, comme l'un des moyens d'améliorer les conditions de vie des masses populaires congolaises chosifiées par tous les régimes précédents.

L'UDS tient à ce que l'Union Sacrée de la Nation soit effectivement cette redoutable machine politique au service du Président de la République en vue de matérialiser son ambitieux Programme politique décliné sous le thème rassembleur "Le Peuple d'abord".

- 7. L'Union des Démocrates Socialistes (UDS) met, enfin, en garde tous les acteurs politiques congolais qui tenteront de saper l'action salvatrice de l'Union Sacrée de la Nation pour assouvir leurs intérêts égoïstes qu'ils trouveront le vigilant Peuple Congolais déjà politiquement éveillé sur leur chemin.

Fait à Kinshasa, le 09 Janvier 2021

Pour l'Union des démocrates socialistes,

La Secrétaire Générale,

Dr Gertrude LAY OFALI ETSIR