Congo-Kinshasa: "Inconstitutionnalité" de la désignation d'un Informateur - Le FCC déclenche une nouvelle bataille juridique !

"De la volonté expresse du Constituant, toutes les violations intentionnelles de la Constitution relevées dans la présente réflexion, constituent autant de crimes de "haute trahison", en vertu de l'article 165, alinéa 1er de la Constitution, poursuivables devant la Cour Constitutionnelle.

Il s'agit donc des crimes qui appellent les deux Chambres du Parlement, l'Assemblée Nationale et le Sénat, réunies en Congrès, à prendre à cœur leurs responsabilités devant la Nation et devant l'Histoire, en décidant des poursuites et de la mise en accusation du Président de la République, en vertu de l'article 166, alinéa 1er de la Constitution et selon la procédure pénale définie par le Règlement Intérieur du Congrès", lit-on, dans une réflexion attribuée à une Cellule Juridique proche du FCC.

Puis, juste dans son intitulé, elle relève, par ailleurs, "l'Inconstitutionnalité et Illégalité de la désignation, par le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, d'un Informateur, en vue d'identifier, en 2021, une nouvelle Majorité parlementaire, alors que la Législature 2019-2023 est en cours depuis janvier 2019".

"A regarder de près ce qui se passe aujourd'hui, avec la volonté maintes fois exprimée du Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, de créer, de toutes pièces, une nouvelle Majorité parlementaire qui ne serait pas le résultat de nouvelles élections législatives, pour remplacer celle issue des élections législatives du 30 décembre 2018, pourtant identifiée, constatée et consacrée notamment, par l'Arrêt n° R.Const.891 du 29 mars 2019 de la Cour Constitutionnelle en début de la législature 2019-2023, il devient évident que le Président de la République, Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO, s'engage-là dans une démarche intentionnellement anticonstitutionnelle et contraire à son Serment consistant à veiller au respect de la Constitution, et à garantir le fonctionnement régulier et harmonieux des Institutions, dans le respect strict de la séparation des pouvoirs, principe majeur et inhérent à tout Etat de droit et de démocratie.

C'est dans ce contexte qu'il faut situer et analyser le Communiqué du 31 décembre 2020 portant désignation, en pleine Législature, d'un Informateur, en vue d'identifier une coalition parlementaire nouvelle, à la place de celle issue légalement et légitimement des élections législatives du 30 décembre 2018", réaffirme-t-on, dans cette analyse dont la substance laisse entrevoir la perspective d'une nouvelle bataille juridique en RD. Congo. Donc, les "Députés et Sénateurs", ainsi appelés à s'assumer, sont-ils placés devant leurs responsabilités, précise-t-on.