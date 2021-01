Congo-Kinshasa: Audit !

N'écoutons plus les conseils des autres ! Surtout quand ils émanent des politiciens qui ne font que mentir, se contredire au mieux et qui n'ont nullement le souci d'aider la population. Le débat politique, on en a assez ! Ceux qui ont géré le pays hier, commencent peu à peu à ressembler avec ceux d'aujourd'hui.

Les pratiques similaires montent en puissance. Les mêmes actes produisant les mêmes effets. La transhumance, la corruption, le détournement, l'enrichissement illicite, que dire encore ? La plupart de dirigeants n'ont ni âme, ni esprit. Voilà, tout est dit. Ils n'ont aucune vision pour la République, aucun souci ardent de placer l'intérêt général à l'avant-plan, surtout lorsqu'on évoque la fraude et le détournement de deniers publics.

Jules Alingete, Inspecteur général des finances a été surpris juste après l'audit de la gestion des frais de désinfection des écoles pendant la COVID-19 et l'affaire Bukangalonzo. Des millions ont été volatilisés. L'on apprend que l'IGF diligente une équipe d'inspecteurs pour auditer les comptables de l'Assemblée nationale et du Sénat. Autrement dit, il n'attend plus venir constater les dégâts sur la gestion des finances publiques, mais va anticiper le contrôle par des opérations d'encadrement de Gestion des Finances dans une démarche qualifiée de "patrouille financière". Les têtes vont tomber, certainement.

Au final, quel sera alors le sort des détourneurs et corrupteurs ? La justice, celle qui pourtant élève une nation, a malencontreusement, un long chemin à parcourir. Les DG de la SOCOC et de l'OVD condamnés pour détournement des fonds publics dans l'affaire 100 jours, ont été libérés par la grâce présidentielle, tout comme le colonel Eddy Kapend qui recouvre sa liberté après près de deux décennies derrière les murs de la prison centrale de Makala. Concernant la libération de ces deux DG, ont-ils déjà remboursé les sommes détournées ? Où en est-il avec le procès en appel de Vital Kamerhe, Directeur du Cabinet du Chef de l'Etat ? Lui, il ne peut pas bénéficier de la grâce présidentielle, pour la simple raison qu'il est en appel. Puisque, l'appel suspend le jugement rendu au premier degré. Celui-ci est redevenu prévenu. En d'autres termes, ce ne sont pas les prévenus qui sont graciés, mais les condamnés.

Toutefois, loin de la politique, loin de règlement des comptes, en vue d'atteindre l'éclosion économique nationale, l'audit rigoureux pourrait largement porter ses fruits. Que les corrupteurs soient sanctionnés valablement à la rigueur de la justice.