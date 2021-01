Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Félix Tshisekedi et le Gouverneur Kasivita parlent sécurité et situation humanitaire

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une audience, ce vendredi au Palais de la Nation, à Karly Nzanzu Kasivita, gouverneur de la province du Nord-Kivu, en séjour de travail à Kinshasa. Leurs échanges ont tourné autour de la sécurité dans cette entité de la République, la situation humanitaire et la pandémie de la COVID-19.

En effet, le chef de l'Exécutif provincial du Nord-Kivu, qui a remercié le Chef de l'État pour l'attention qu'il n'a de cesse d'accorder à sa province, a fait savoir au sortir de l'audience, qu'il est venu partager avec le Président de la République les questions en rapport avec la sécurité dans sa province, mais aussi la situation humanitaire. Le Nord-Kivu, a dit le gouverneur, traverse non seulement la turbulence de la pandémie de la COVID-19, en tant que deuxième province à être touchée après Kinshasa, mais aussi les drames humanitaires successifs causés par les violences et tueries des ADF- NALU sur les populations congolaises ainsi que quelques autres groupes armés dans les territoires de Masisi, Rutshuru, une partie de Walikale et du sud de Lubero.

Aussi, a-t-il dit, il a échangé avec le Chef de l'Etat sur les stratégies à prendre face à cette question de sécurité au Nord-Kivu, avant d'aborder les problèmes de développement de la province, estimant que quand on aura ramené la paix dans la province, il faudra immédiatement penser au développement.

Le chef de l'Etat a, à cette occasion, exprimé sa compassion à la population du Nord-Kivu, au regard des atrocités commises par les ADF- NALU, a encore dit le gouverneur du Nord- Kivu.

Il lui a demandé de rassurer ses administrés que cette question de sécurité préoccupe au plus haut point les institutions de la République, à plus forte raison lui même en tant que garant de la Nation et Commandant suprême de nos forces armées. Le Gouverneur a rappelé que le Chef de l'État, lors de son dernier passage dans la province du Nord-Kivu, avait promis à la population d'y retourner pour suivre de près la situation.