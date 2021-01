Congo-Kinshasa: Makala - Eddy Kapend et les autres graciés désormais libres

Les bénéficiaires de la grâce présidentielle sont enfin libres. Ils étaient vingt-trois au total (militaires et civils) à avoir quitté le site pénitentiaire sous les ovations de leurs proches venus en masse pour exalter ce qui, jusqu'il y a peu, passait pour une simple vue de l'esprit.

Parmi eux, l'emblématique Eddy Kapend condamné autant que d'autres en janvier 2003 par un arrêt de la Cour d'ordre militaire dans le cadre du procès relatif à l'assassinat du président Laurent-Desiré Kabila. La manifestation relative à l'exécution de l'ordonnance n°20/150 du 30 décembre 2020 portant mesure collective de grâce signée par le Président de la République, Félix Tshisekedi, a eu lieu le vendredi 8 janvier dernier à la Prison centrale de Makala, situé dans la commune de Selembao.

Sourire en coin, leur attestation de libération à portée de main, ces ex- détenus n'ont pas caché leur satisfaction de retrouver les leurs après plusieurs années passées sous les verrous pour des délits dont certains continuent de clamer à tout vent leur innocence.

La manifestation qui s'est déroulée en présence de quelques personnalités du monde judiciaire et des responsables de l'administration pénitentiaire s'est articulée essentiellement autour de l'allocution du vice-ministre de la justice, Bernard Takaishe Ngumbi, représentant le Vice- Premier ministre en charge de la Justice et Garde des Sceaux. Parlant de la symbolique de l'évènement, ce dernier a indiqué que cela s'inscrit en droite ligne dans la vision du Chef de l'Etat d'instaurer, dans la paix et la quiétude, un Etat de droit.

"J'en appelle à la conscience de tout le monde. Nous devons tous être respectueux des règles de jeu qui nous régissent. C'est aussi ça l'Etat de droit. L'Etat de droit commence par-là, si on ne respecte rien, rien ne pourra marcher". Sur le même tempo, souligne la Presse présidentielle, il a mis en garde tous ceux qui continuent à violer les lois de la République en brandissant le spectre de la sanction qui pourrait s'abattre sur eux s'ils s'entêtent dans leur comportement.

Et d'expliquer que l'opération de libération se fera de manière progressive en fonction des listes qu'auront à transmettre, au fur et à mesure, les Parquets civils et militaires. Il en a profité pour conscientiser les prisonniers graciés qui ont aujourd'hui l'opportunité de se réinsérer dans la société et d'apporter leur pierre dans l'édification du pays. C'est sous un concert des klaxons sur fond de tintamarre que les heureux graciés ont pu, en hommes libres, rejoindre leurs lieux d'habitation.