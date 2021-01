Congo-Kinshasa: Arabie Saoudite - Tractations vers la signature d'un projet de coopération dans divers secteurs

Figurant parmi les objectifs majeurs de son quinquennat, l'appel aux investisseurs nationaux et étrangers en RDC, tel que lancé par le Président Félix Tshisekedi, vient de susciter l'intérêt des Officiels de l'Arabie Saoudite auprès de qui ce vent d'ouverture diplomatique aux partenariats économiques vient de souffler.

C'est ce qu'a fait savoir Francis Nsita Mahungu, Chargé d'Affaire de l'Ambassade de la RDC en Arabie Saoudite, dans un média évoluant à Kinshasa. Visant à renforcer les liens d'amitié entre les deux pays et leurs peuples, ce projet de coopération pourrait être signé plus de vingt ans après la réouverture de l'Ambassade de la RDC à Riyadh, le 28 septembre 1998. Et ce, après que les relations diplomatiques entre ces deux Etats eurent été rompues suite à des divergences en 1982.

Au sujet de cet appel aux investisseurs, Francis Nsita informe que l'Ambassade Royale d'Arabie Saoudite a soumis à la partie congolaise un projet de coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation, de la science, de la culture, des médias, du tourisme, de la jeunesse et des sports.

Il s'agira pour les deux parties, en clair, de favoriser cette coopération à travers des échanges de visites entre fonctionnaires, chercheurs, experts et techniciens ; formation des chercheurs et assistants techniciens, et participation à des colloques et conférences scientifiques d'intérêts communs.

Dans le même ordre d'idées, Francis Sita a affirmé avoir été reçu par Son Excellence Sami Bin Abdullah Al-Saleh, Vice-ministre Saoudien des Affaires Africaines, qui lui a aussi confirmé l'invitation de Sa Majesté le Roi Salman Bin Abdulaziz Al Saud, Gardien des Mosquées Sacrées, adressée au Chef de l'Etat Congolais Félix Tshisekedi pour une visite d'Etat au cours de laquelle ils pourront discuter amplement sur la faisabilité de concrétiser ce projet de coopération qui visent plusieurs secteurs.

D'ores et déjà, a-t-il ajouté, plusieurs structures étatiques et privées saoudiennes se sont disposées pour, non seulement, accueillir le Premier Citoyen Congolais, mais aussi visiter la RDC afin d'explorer et d'identifier les terrains des activités socioéconomiques bénéfiques aux deux pays. Il convient de noter que, nonobstant la pandémie du Coronavirus, quelques accords seraient déjà signés à Kinshasa par les deux parties.

Toutefois, le Diplomate Nsita, la tête de ce corps diplomatique depuis deux ans, a souligné que la délégation saoudienne séjournera probablement en mars prochain à Kinshasa dans le cadre de la signature desdits accords.