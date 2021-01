Afrique: Gilchrist Olympio - "Il est temps qu'au terme des scrutins, le vaincu félicite le vainqueur"

MESSAGE DE VŒUX DE NOUVEL AN DU PRESIDENT NATIONAL DE L'UFC ET CHEF DE FILE DE L'OPPOSITION : Dr Gilchrist Sylvanus OLYMPIO

1e janvier 2021

Mes chers compatriotes

Permettez-moi de vous adresser ce message de vœux pour la nouvelle année 2021, comme le veut la tradition.

C'est un message d'espoir en cette période de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus.

L'année 2020 qui s'est achevé a beaucoup marqué l'histoire de notre pays et de toute l'humanité.

Alors que nous venions à peine de finir le processus électoral de la présidentielle, notre pays va connaitre dès le mois de mars une crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus.

Nous saluons les efforts du Gouvernement, des partenaires et des organisations diverses en vue d'aider la population Togolaise à lutter efficacement contre cette pandémie.

C'est le lieu de féliciter les membres du gouvernement, les parlementaires, les préfets, les maires, les médecins et autres agents de santé, les journalistes, les responsables des Comités locaux de riposte, les Forces de l'ordre et de sécurité, la société civile, les acteurs politiques, les leaders religieux et d'opinions pour tout ce qu'ils font dans le cadre de la guerre contre covid 19.

Je nous encourage tous à continuer par sensibiliser nos compatriotes pour le respect des mesures barrières de lutte contre ce fléau.

Il est important de continuer par respecter les mesures barrières, notamment dans les écoles et autres lieux publics et dans nos maisons respectives.

J'encourage le Gouvernement et les partenaires à continuer par accompagner nos concitoyens surtout les femmes et les jeunes pour ne pas demeurer sous le joug des répercussions de cette crise sanitaire.

Les institutions bancaires ont un rôle particulier à jouer pour la relève de l'économie nationale. A cet effet je propose au gouvernement d'étudier la possibilité de soutenir les initiatives de relance des activités des entreprises très éprouvées.

L'année 2020 a été une année de douleur et de tristesse pour plusieurs familles qui ont perdu des êtres chers. Nous adressons une fois encore nos sincères condoléances aux familles biologiques et politiques de ceux qui ont malheureusement tiré leur révérence.

Nous nous inclinons devant la mémoire des illustres disparus connus comme anonymes.

Togolaises, togolais.

Mes chers compatriotes,

Notre cher pays le Togo fait des efforts depuis un moment pour avoir des élections sans violence et nous devons encourager le Gouvernement et les acteurs politiques à cultiver l'esprit pacifique et à tout mettre en œuvre pour des élections paisibles, transparentes, crédibles et acceptables par tous.

Il est temps qu'au terme des scrutins que le vaincu félicite le vainqueur et que ce dernier rassemble et travaille pour l'essor du Togo.

Le dialogue politique permanent permet à tout pays de prévenir et d'éviter les conflits politiques.

Oui, nous pouvons réaliser le rêve des pères de l'indépendance de construire un pays développé, moderne et modèle.

J'aimerais aussi saluer le travail des Députés à l'Assemblée Nationale notamment les efforts des différents groupes parlementaires et les diverses commissions.

Notre pays a fait des efforts dans le respect du genre et j'aimerais saluer toutes les femmes qui œuvrent pour donner une autre image à notre Nation.

J'encourage les partis politiques surtout de l'opposition à éviter les querelles de chapelles pour aller à l'essentiel pour le bonheur du Peuple Togolais pour lequel nous nous battons tous.

Les acteurs politiques doivent tout mettre en œuvre pour éviter de plonger le Togo dans les crises aux lendemains incertains.

En toute chose, le dialogue doit être privilégié.

J'exhorte le Gouvernement à redoubler d'efforts dans le respect des droits de l'homme y compris les droits économiques, socio-culturels.

Les réformes en cours au niveau du système judiciaire doivent amener les citoyens à avoir pleinement confiance en la justice.

Mes chers compatriotes,

Le Togo, notre cher pays s'est souvenu en avril passé de son accession à la souveraineté internationale, tout comme beaucoup d'autres Etats africains.

Mais soixante ans après, il est important de faire le bilan des forces et faiblesses de nos Etats et définir d'autres perspectives.

Je lance un appel à la solidarité de tous pendant cette période de crise sanitaire de covid 19 et surtout j'exhorte tous les citoyens au respect des mesures barrières.

Je souhaite à toutes les Togolaises et à tous les Togolais mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de succès et de bonheur pour la nouvelle année 2021.

Dieu bénisse le Togo et tous ses enfants.

Ablodé ! Ablodé ! Ablodé Gbadja !

Je vous remercie.

Dr Gilchrist Sylvanus OLYMPIO

Président National de l'UFC/CFO