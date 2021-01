Afrique: Me Doudou Ndoye, ancien garde des sceaux, ministre de la justice - «La constitution du Sénégal ne garantit aucun équilibre de pouvoirs»

A force d'être conçu, taillé, retaillé à la mesure des différents régimes qui se sont succédé à la tête du pays, au gré des tripatouillages et autres réformes et référendums, le texte fondamental du Sénégal ne fait plus la fierté de nombre de spécialistes. Parmi ceux-ci, le juriste Me Doudou Ndoye, ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Invité de l'émission «Jury du Dimanche» sur iRadio hier, dimanche 10 janvier 2021, il a soutenu que «la vraie question sénégalaise est celle de notre Constitution... Nous n'avons pas de Constitution». La robe noire souligne qu'au moment des indépendances, «c'est la Constitution française qui a été recopiée pour être africanisée». Avant de relever que «la Constitution du Sénégal ne garantit aucun équilibre de pouvoirs».

«Je ne partage ni le point de vue du président de la République, ni celui des conseillers qui lui ont inspiré cela. La Constitution du Sénégal ne garantit aucun équilibre de pouvoirs.» C'est Me Doudou Ndoye, juriste et ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui prend ainsi e contre-pied du chef de l'Etat, Macky Sall, qui, face aux journalistes après son message de fin d'année 2020 à la Nation, a soutenu que la Constitution du Sénégal garantit l'équilibre des pouvoirs. Invité de Mamoudou Ibra Kane dans l'émission «Jury du Dimanche» sur iRadio hier, dimanche 10 janvier 2021, Me Ndoye est allé plus loin affirmant, en quelque sorte, que depuis le régime du président Abdou Diouf, le Sénégal n'a pas de Constitution. «La vraie question sénégalaise est celle de notre Constitution. Aujourd'hui, je prétends que nous n'avons pas de Constitution. Selon ma conception des relations dans une Nation, une Constitution c'est le lien de droit entre toutes les composantes de la Nation. Toutes ces diversités dans une Nation, qui peuvent se confronter tous les jours, sont scellées par une Constitution qui fonde ce que nous sommes et qui prépare ensemble ce que nous voulons être. Nous n'avons pas de Constitution.»

CONSTITUTION DU SENEGAL, UNE CONSTITUTION FRANÇAISE AFRICANISEE

Pour étayer son propos, le technicien du droit remonte avant 1958, période où le Sénégal était encore une colonie française luttait pour son indépendance. Au même moment, l'on assistera au retour du Général De Gaulle aux affaires, comme président de la France qui créera une Constitution française. «Le Sénégal était réellement indépendant en 1959, avec le Mali. La France a envoyé ses juristes au Sénégal et à Bamako ; ils ont transcrit la Constitution française en Afrique. C'est la constitution française qui a été recopiée pour être africanisée. C'est le fondement de cette Constitution qui est toujours là et on l'a empiré», a-t-il expliqué.

Mieux, poursuit-il : «si vous prenez toutes les Constitutions sénégalaises, la première phrase c'est : "La république du Sénégal" ; mais on dit la République française. Pourquoi on ne dit pas la République sénégalaise, c'est parce que la France considère qu'elle est propriétaire de la notion de République et que nous sommes des territoires à qui on a confié des parties ou des compartiments», renseigne e juriste qui en appelle à la reprise de toute la Constitution, en rassemblant les Sénégalais aptes à discuter de cela.

WADE A VIOLE LES REGLES DE LA CONSTITUTION EXISTANTE, POUR FAIRE VOTER SA CONSTITUTION A LUI...

En outre, contrairement à l'entendement de plus d'un, Me Doudou Ndoye, est d'avis que l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade n'a pas apporté de grand changement dans la Constitution. «Abdoulaye Wade, président de la République, a pris Madické Niang, ministre de la Justice, avec ses quelques amis, il a rédigé sa Constitution à lui, en reprenant tout ce qu'il a trouvé et en ajoutant ce qui lui convient. Et il a même été jusqu'à violer les règles de la Constitution existante, pour nous amener à voter sa Constitution à lui, par Référendum», a regretté Me Doudou Ndoye. ... MACKY «A FAIt PIRE»

Cependant, la robe noire trouve que le successeur du président Wade, en l'occurrence Macky Sall, «a fait pire». En ce sens qu'il a pris la Constitution de Senghor et celle de Me Abdoulaye Wade pour proposer, en 2016, un Référendum, indique Me Doudou Ndoye, qui, pour exprimer son désaccord avec cette nouvelle Constitution, a préféré ne pas accomplir son devoir citoyen lors de la dernière élection présidentielle, du 24 février 2019. «Je n'ai pas voté. Cette question que notre président Macky Sall nous a modifié comporte des dispositions qu'aucun Sénégalais ne devait voter», dit-il.

En effet, Me Doudou Ndoye, dénonce le fait que la justice, pouvoir judiciaire constitutionnel, soit reléguée à la sixième place des institutions publiques, derrière le Conseil économique social et environnemental (Cese) et le Haut-conseil des collectivités territoriales (Hcct). A l'en croire, «cela veut dire qu'aujourd'hui un secrétaire d'Etat au gouvernement est plus important, constitutionnellement, que le président du Conseil constitutionnel. Comment le Haut-conseil peut passer avant le président de la Cour suprême et avant le président du Conseil constitutionnel qui déclare le président de la République élu», s'interroge-t-il, pour le regretter.

FONCIER ET GESTION DES LITIGES LIES A L'ACCES A LA TERRE AU SENEGAL : Me doudou Ndoye livre sa clé

Alors que le foncier continu d'être un casse-tête pour les autorités étatiques qui peinent encore à trouver le bonne formule, la loi de 1964 sur le Domaine national ayant été dépassée, Me Doudou Ndoye pense que la question foncière ne peut nullement être définitivement réglée. Mieux, précise l'ancien ministre de la Justice, par ailleurs ancien président (démissionnaire pour manque de moyens pour mener à bien sa mission) de la Commission nationale de réforme foncière qui sera confiée par la suite à feu Professeur Moustapha Sourang, lui aussi juriste et ancien Garde des Sceaux ministre de la Justice, cela ne peut exister au Sénégal, encore moins et dans aucun pays au monde.

Toutefois, souligne-t-il, il y a deux choses à corriger pour minimiser les problèmes liés au foncier. Il s'agit notamment de la relation historique entre l'accaparement des terres par les lois françaises dans les dos de nos coutumes et l'accaparement des terres par les lois sénégalaises. «Il y a des lois françaises, écrites pour les Français que le président Senghor nous a mis dans notre Code de la famille. Alors qu'on a des familles différentes. Aujourd'hui, notre richesse est paralysée. Vous allez dans n'importe quelle maison à Dakar, vous y trouverez 50 personnes qui meurent de faim... »

Répondant à l'interpellation de Mamoudou Ibra Kane selon laquelle sa sortie sonne comme un appel du pied au président de la République pour lui confier à nouveau la Commission de la réforme foncière, Me Ndoye se veut catégorique. «Non, ce n'est pas un appel. Je ne présiderai plus jamais une Commission de réformes foncière», rétorquera-t-il. Avant d'ajouter, concernant le débat relatif à la suppression de la ville de Dakar : «en supprimant cette ville, on supprime le Conseil municipal et donc on supprime pour chaque citoyen sa capacité à élire. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose que d'enlever aux citoyens cette participation à la vie publique», confie la robe noire qui déclare être contre la nomination des maires, dans l'émission «Jury du Dimanche», sur iRadio, hier dimanche.