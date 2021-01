Gabon: FOUGAMOU - L'association Dibundu di Bane be Guidouma en soutien aux élèves de la localité

Le 8 janvier dernier, l'association a organisé au village Guidouma, la cérémonie d'inscription de certains élèves de cette localité qui jusqu'à ce jour n'avaient pas encore repris le chemin des classes. Un geste bien perçu par les parents de ces apprenants.

Organisée par l'association Dibundu di Bane be Guidouma, cette cérémonie qui a regroupée les notables, le corps enseignant, l'association des parents d'élèves et les élèves a été présidée par le Secrétaire Général, Brice Fella Moubamba en remplacement du Président Franck Tsouyatte Moussavou, empêché.

Pour rappel, c'est suite au cri de coeur de certaines mamans et du Président de l'association des parents d'élèves de l'école publique de Guidouma, que l'association Dibundu di Bane be Guidouma est venue en soutien à 30 enfants, qui jusqu'à présent, malgré leurs volontés d'aller à l'école, n'y parvenaient pas pour cause de non-paiement d'inscription qui s'élève à 5000f par élèves. Cet énième acte de l'association Dibundu a été salué par le corps enseignant, l'association des parents d'élèves et les notables de village, qui encouragent l'association Dibundu à toujours œuvrer dans ce sens en soutenant les apprenants, car ils représentent l'avenir de demain.

Le Président de l'association Dibundu, Franck Tsouyatte Moussavou, a saisi cette occasion pour remercier tous ceux qui ne cessent de soutenir les actions de l'association et a placé l'année 2021 comme celle de la relance et non sans inviter tous les Guidoumeens à plus de solidarité et de partage.