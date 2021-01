Sénégal: Sédhiou / Conclave des tenors de BBY de Goudomp - Le crédo de l'unité pour vaincre et bâtir ensemble leur terroir validé

Les différents responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Goudomp ont massivement répondu, samedi 8 janvier, à l'appel de Moussa Bocoum, le président du Conseil départemental de ladite circonscription. L'objectif est de valider les propositions d'élaboration de stratégies communes en vue de garder leur leadership politique dans le Balantacounda. Les camarades du Président Macky Sall en ont profité pour poser des doléances liées notamment aux investissements jugés insuffisants dans la zone.

Cette rencontre des responsables de la coalition Bennoo Bokk Yakaar du département de Goudomp faisant suite à celle tenue en décembre dernier, se veut un cadre de dialogue et de convergence des stratégies et objectifs pour renforcer l'unité au sein de la mouvance présidentielle à la base. Moussa Bocoum, le président du Conseil départemental de Goudomp en initiateur de cette rencontre explique que « cela fait suite à une première rencontre tenue le 17 décembre 2020 portant essentiellement sur la réunification, l'union des cœurs et des esprits de tous les membres et responsables de la coalition à la base. Il y avait des absents, notamment des élus nationaux qui avaient des sessions à Dakar. Et aujourd'hui, il a été surtout question de partager avec tous les responsables présents les recommandations qui ont été validées par acclamation », dit-il.

A cette même occasion, un mémorandum a été produit et doit être transmis au niveau central pour prendre en charge les problèmes qui hantent le sommeil des populations du Balantacounda : « dans ce mémorandum, ce sont toutes les préoccupations de notre département de Goudomp qui sont consignées. Nous allons le transmettre au chef de l'Etat Macky Sall. Ces préoccupations, c'est surtout dans le domaine de l'éducation, de la santé, des pistes de production, l'électrification et tout ce qui est investissements structurants. Cela permettra d'accompagner les initiatives locales de renforcement de la dynamique de paix en cours mais aussi d'assurer l'émergence de notre terroir du Balantacounda acquis à sa cause », a souligné Moussa Bocoum face à presse juste après la rencontre.

LA VALORISATION DU CAPITAL HUMAIN REAFFIRMEE !

Ces responsables et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Goudomp souhaitent la valorisation de leur compétence au niveau des postes de responsabilité, a également fait savoir Moussa Bocoum le président du Conseil départemental de Goudomp et porte-parole du jour : « nous, cadres du département de Goudomp, remercions le chef de l'Etat pour ses initiatives de valorisation du capital humain et c'est dans ce domaine justement que nous souhaitons la promotion des cadres du département aux postes de ministre, de direction, de président de conseil d'administration et de bien d'autres. Nous avons des intellectuels aptes à conduire des instances de haut niveau. Par ailleurs, nous souhaitons avoir une audience avec le président de la République dans les tout prochains mois ». Cette instance des dirigeants de Benno Bokk Yaakaar de Goudomp comptent se réunir aussi régulièrement que possible pour dissiper tout malentendu éventuel et tracer ensemble leur destin en prélude des prochaines joutes électorales.