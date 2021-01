Sénégal: Covid-19 / Bilan du samedi 9 et du dimanche 10 janvier 2021 - 19 décès, 573 nouvelles contaminations, 33 cas graves

La covid-19 gagne du terrain au Sénégal. Ces dernières 48 heures, les autorités sanitaires ont signalé 573 nouvelles infections sur 4336 tests effectués et 19 décès supplémentaires. Ce qui porte à 21245 le nombre total de cas de covid-19 confirmés au Sénégal et à 465 le nombre de personnes décédées depuis le début de la pandémie dans notre pays.

Pour le dimanche 10 janvier, le taux de positivité est évalué à 13,76%. Il s'agit de 245 nouveaux cas sur 1781 tests réalisés dont «101 cas contacts et 144 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Touba 16, Kaolack 12, Dakar-Plateau 7, Thiès 7, Tivouane 7, Matam 6, Dahra 5, Mbour 5, Richard-Toll 5, Yoff 5, Almadies 4, Fatick 4 Guédiawaye 4, Rufisque 4, Liberté-1 3, Ouakam 3, Pikine 3, Vélingara 3, Cité Biagui 2, Darou-Mousty 2, Guinguinéo 2, Liberté-6 2, Linguère 2, Maristes 2, Ngor 2, Pété 2, Sacré-Cœur 2, Tamba 2, Amitié-2 1, Cambérène 1, Colobane 1, Diamniadio 1, Dieuppeul 1, Diourbel 1, Fass 1, Grand-Médine 1, Joal 1, Kébémer 1, Kédougou 1, Keur Massar 1, Liberté-5 1, Mbao 1, Niakhar 1, Nord-Foire 1, Parcelles-assainies 1, Patted'oie 1, Thiadiaye 1, Yeumbeul 1 et Zone-B 1 », a déclaré le Directeur de la Prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Selon lui, 90 patients sont rétablis du virus. Cependant, 33 cas graves sont admis en réanimation et 6 décès ont été enregistrés le samedi 9 janvier 2021 où 328 nouveaux cas ont été déclarés.

Il s'agissait de 120 cas contacts et 208 cas issus de la transmission communautaire sur 2555 tests effectués avec un taux de positivité de 12,84%. « Les cas communautaires sont répartis comme suit : Kaolack 18, Touba 15, Dakar-Plateau 13, Maristes 9, Ouakam 9, Yoff 8, Almadies 6, Mbour 6, Parcelles-assainies 6, Médina 5, Rufisque 5, Saint-Louis 5, Thiès 5, Tivavouane 5, Fatick 4, Guédiawaye 4, Liberté-6 4, Mermoz 4, Ouest-Foire 4, Amitié-2 3, Gibraltar 3, Koki 3, Niari-Tally 3, Nord-Foire 3, Pikine 3, Sacré-Cœur 3, Cité Soprim 2, Dieuppeul 2, Diourbel 2, Fann Résidence 2, Guinguinéo 2, HLM 2, HLM Grand-Yoff 2, Liberté-3 2, Patte d'oie 2, Point-E 2, Sud-Foire 2, Ziguinchor 2, Amitié-3 1, Bambey 1, Cité Apix 1, Cité CPI 1, Cité Keur-Gorgui 1, Derklé 1, Diakhao 1, Diamniadio 1, GrandDakar 1, Hann Bel-Air 1, HLM Grand-Médine 1, Joal 1, Kaffrine 1, Keur Massar 1, Kédougou 1, Khombole 1, Liberté-1 1, Liberté-4 1, Liberté- 5 1, Linguère 1, Louga 1, Mamelles 1, Mbacké 1, Mbao 1, Mekhé 1, Sakal 1, Sicap Karack 1, Tamba 1 et Thiadiaye 1 », a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action Sociale.

Par ailleurs, « 112 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et 13 décès ont été enregistrés vendredi 8 janvier 2021», a révélé la même source. Au total, 18218 personnes sont déclarées rétablies du virus, 465 décédés et 2561 sous traitement.