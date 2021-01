Egypte: Nouveaux horizons du partenariat avec l'Egypte

La ministre tunisienne de l'Industrie, de l'énergie et des mines, Salwa Sghayer a qualifié d'"étroites et enracinées" les relations liant la Tunisie et l'Egypte lesquelles sont renforcées par des rapports de coopération bilatéraux et l'échange des visites entre les responsables des deux pays en sus de l'harmonie et du grand amour liant les deux peuples.

Dans une interview accordée à l'Agence de presse du Moyen-Orient, Mme Sghayer a mis l'accent sur les accords conclus par le haut comité conjoint sous la conduite du premier ministre égyptien et son homologue tunisien lesquels régissent les relations bilatérales soulignant que ce comité constitue un point d'élan vers une coopération bilatérale élargie.

Interrogé sur la possibilité de tirer parti de l'orientation égyptienne vers le marché africain, la ministre a jugé possible la conclusion des accords bilatéraux couvrant plusieurs domaines et non seulement l'industrie pour profiter de cette orientation et de la position géographique de l'Egypte dans le but d'accéder aux marchés africains.

Le côté égyptien, a-t-elle précisé, peut également profiter de l'ouverture de Tunis sur les marchés européens ajoutant que l'Egypte constitue une destination prometteuse pour l'investisseur tunisien pour plusieurs considérations avec en tête le volume du marché (plus de 100 millions de consommateurs), sa position géographique privilégiée et sa proximité avec des marchés cibles dont le marché du Conseil de la Coopération du Golfe, le projet national égyptien pour la culture de 2.5 millions de palmiers à huile requis par le monde et la présence de plusieurs zones franches qui constituent des importants facteurs pour attirer l'investisseur tunisien.

Elle a affirmé que le secteur des industries alimentaires fournissait d'importantes opportunités pour l'investisseur égyptien pour mettre en place des projets conjoints dont les activités de mise en conserve d'huile d'olive, de conversion de dattes, de conditionnement de légumes et de céréales, de production de dérivés de tomates et de transformation de produits biologiques.

Mme Sghayer a jugé possible la multiplication du volume des échanges commerciaux grâce à la mise en vigueur des accords bilatéraux pour atteindre 600 millions d'USD contre 574.1 millions d'USD en 2019.

Concernant la possibilité de profiter des facilités et des avantages accordés par les deux pays pour stimuler le secteur industriel, Mme Sghayer a noté que les deux pays œuvraient conformément à des législations et des accords conclus pour promouvoir les horizons du partenariat et renforcer la coopération conjointe.

Évoquant le leadership des deux pays en matière d'industrie pharmaceutique et la possibilité de la coopération dans ce domaine, la ministre a indiqué que ce secteur était un des secteurs prometteurs et connaissait une grande évolution mettant l'accent sur son importance au vu des défis que relève le monde à la lumière de la propagation du coronavirus.

Elle a de même signalé que les deux pays pourraient coopérer dans d'autres secteurs dont le textile, les prêt-à-porter, le cuir et l'industrie des chaussures.

A propos du domaine énergétique, Mme Sghayer a souligné que les deux côtés égyptien et tunisien œuvraient actuellement à profiter des énergies nouvelles, renouvelables et propres via l'industrie des voitures électriques mettant l'accent sur la conclusion d'un mémorandum d'entente entre les deux pays en matière de nouvelles énergies lors de la 16e session du comité mixte qui s'est réuni au Caire du 9 au 12 novembre 2017.

La ministre a invité les investisseurs des deux pays à investir dans le domaine des énergies renouvelables et propres notant que les deux pays disposaient de plusieurs éléments communs dont les conditions météorologiques ce qui rend possible la dynamisation du partenariat lié à ce domaine et le fait de tirer parti des expériences et des avantages accordés par les deux pays.

Et la ministre de conclure que la Tunisie s'oriente actuellement vers la diversification des sources de l'énergie invitant les investisseurs égyptiens à investir dans ce domaine faisant remarquer que son pays ciblait atteindre 30% des énergies propres d'ici 2030 pour diversifier les sources d'énergie, amie de l'environnement et réduire l'énergie traditionnelle liée aux carburants.