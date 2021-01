Sénégal: Suspicions autour du vaccin contre la Covid-19 - Dr Mamadou Ndiaye rasure les sénégalais

Le directeur de la prévention médicale au ministère de la Santé et porte-parole dudit ministère a révélé que le vaccin développé par les multinationales Américaine et Allemande BioNTech/Pfizer sera gratuit au Sénégal. Invité du jour de l'émission Objection de la radio Sud Fm (privée) hier, dimanche 10 janvier, Dr Mamadou Ndiaye a par ailleurs tenu à rassurer les Sénégalais quant à la sureté de ce vaccin.

Alors que des Sénégalais élèvent de plus de plus en plus la voix pour exprimer haut et fort leur réticence au vaccin contre le nouveau coronavirus (Covid-19), le directeur de la prévention médicale au ministère de la Santé et porte-parole dudit ministère est monté au créneau hier, dimanche 10 janvier, pour rassurer quant à la sureté de ce vaccin développé par les multinationales Américaine et Allemande BioNTech/Pfizer.

Invité du jour de l'émission Objection de la radio Sud Fm (privée), Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention a demandé aux Sénégalais de faire confiance aux autorités sénégalaises et à ce nouveau vaccin qui, rappelons-le, a été homologué par l'Organisation mondiale de la Sénégal (Oms) au titre de la procédure pour les situations d'urgence, le 31 décembre 2020 dernier. « Il n'y a pas de crainte à faire, tout est encadré par l'Oms dans le cadre de la procédure d'urgence », a-t-il notamment assuré.

Poursuivant son propos, le directeur de la Prévention médicale a ainsi annoncé le lancement prochain d'une stratégie de communication qui mettra à contribution tous les leaders d'opinion (Guide religieux, chefs traditionnel et porteurs voix) pour faire comprendre à la population sénégalaise la nécessité à accepter ce vaccin qui « demeure pour le moment notre seule chance pour venir à bout du virus de la Covid-19 ».

Loin de s'en tenir là, Dr Mamadou Ndiaye révélant au passage la gratuité de ce vaccin qui sera disponible vers la fin du premier trimestre de cette année au Sénégal, a indiqué que le Sénégal comme bon nombre de pays ne pourra pas vacciner d'une seule fois toute sa population et va donc procéder à la priorisation des candidats.

Selon lui, la première phase visera les personnes présentant des comorbidités, le personnel médical, les personnes âgées et des Sénégalais qui, de par leur travail sont exposés à contracter le virus. Et comme pour insister sur l'urgence pour notre pays à s'inscrire très vite dans la dynamique de vaccination, le porte-parole du ministère de la Santé a également fait remarquer que les pays développés qui représentent 15% de la population mondiale ont déjà réservé 50% des doses du vaccin qui seront produits par BioNTech/Pfizer.