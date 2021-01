Afrique: Coronavirus - Il y a un an le monde enregistrait le premier décès lié au virus

Le 8 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indique qu'un nouveau coronavirus peut être à l'origine d'une épidémie de pneumonie d'origine inconnue apparue en décembre, dans la ville chinoise de Wuhan. Le 11 janvier 2020, la Chine enregistrait un premier mort, des suites de ce mystérieux virus jusque-là inconnu.

A Wuhan, lieu où a été pour la première fois détecté le fameux virus qui sera plus tard nommé Covid-19, la peur et la stupeur avaient fini par s'installer. D'ailleurs, la ville sera placée en quarantaine, à compter du 23 janvier 2020. Les autorités chinoises avaient, toutefois, dans un premier temps fait dans le déni. Des médecins de Wuhan évoquant l'existence du virus ont été même accusés par la police de propager des rumeurs. Plus de 1,9 million de personnes ont depuis perdu la vie à la surface du globe des suites de l'épidémie.

Le virus continue encore de faire des ravages à travers des milliers de morts et mettant au passage à genoux plusieurs économies.

L'OMS collabore avec des partenaires du monde entier pour aider à coordonner les grandes étapes du processus de vaccin contre la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé dit vouloir garantir un accès équitable, à des vaccins efficaces et sans danger, contre la Covid-19, pour les milliards de personnes qui en auront besoin. Dans la course aux vaccins plusieurs pays ont déjà conçu des vaccins contre la Covid 19 : les Etats-Unis, la Chine et la Russie.