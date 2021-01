Sénégal: Après Porokhane et les «Ziars» à Touba - Covid-19 annule le magal de Mbacké Cadior

Après Porokhane dont le report à été confirmé, vendredi soir, par le Khalife général des Mouride, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, après une rumeur vite démentie par des proches, c'est au tour du magal de Mbacké Cadior d'être ajourné pour cause de Covid-19.

Tous les «Ziars» dans la cité religieuse de Touba ayant déjà été mis en veilleuse, c'est au tour de différents «magals annuels» de faire les frais de la deuxième vague de Covid19 dont la propagation inquiète aussi bien les autorités sanitaire, étatique que religieuse. En effet, le magal de Mbacké Cadior, commémorant la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, a été reporté à une date ultérieure, à cause de la recrudescence de la Covid-19. A travers une déclaration-vidéo, son Khalife, Serigne Moustapha Mbacké, a informé les disciples des motivations de sa décision de sursoir à l'organisation de cet événement religieux initialement prévu mardi prochain à Mbacké Cadior, une localité de la région de Louga.

LE MAGAL DE POROKHANE, EDITION 2021, N'AURA PAS LIEU

Cette décision fait suite à celle du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, d'annuler le magal de Porokhane qui aura lieu le 25 février prochain dans la localité du même nom, située dans le département de Nioro (Kaolack). Après une première «rumeur» faisant état de son report, vite démentie par certains de ses proches, le guide suprême des Mourides est monté au créneau, vendredi soir 8 janvier 2021, pour confirmer l'ajournement de l'événement religieux dédié à la mère du fondateur du Mouridisme, Mame Diarra Bousso, à une date ultérieure, non encore retenue. Serigne Mountakha Mbacké a pris cette décision en raison des cas de contamination à la Covid-19 qui ne cessent de croître au Sénégal, depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, cette décision cadre avec la sortie, le dimanche 3 janvier dernier, du Khalife général des Mourides alertant les populations sur la recrudescence de la maladie, tout en les invitant au respect des gestes barrières, notamment le port du masque, et des mesures édictées par les autorités sanitaires pour se prémunir du coronavirus et freiner sa propagation.

RUFISQUE - RECRUDESCENCE DE LA COVID-19 : La Ziarra annuelle de Feu Thierno Djibril Ousmane Bâ de Bambilor annulée

Le Khalife de Bambilor, Thierno Amadou Ba, a annoncé l'annulation de l'édition 2021 de la Ziarra annuelle dédiée à Feu Thierno Djibril Ousmane Bâ, qui se tient tous les ans à Bambilor. Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, il explique que cette annulation est due à la crainte de ne pouvoir respecter les règles édictées dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le Khalife de Bambilor a, par ailleurs, demandé aux fidèles de se conformer à la décision d'annulation de l'évènement religieux. En présence du Khalife, le porte-parole de la famille, Thierno Malick Bâ, a exhorté tous les talibés à rester chez-eux le jour de la Ziarra et à lire le Saint-Coran accompagné de prières afin que "la pandémie soit rapidement enrayée du pays et dans le monde, par la volonté divine".

EN BREF... EN BREF... EN BREF...

FATICK :La Gendarmerie saisit 264 kilos de chanvre indien

La compagnie de gendarmerie de Fatick a annoncé une saisie de 264 kilogrammes de chanvre indien opérée dans la nuit de vendredi à samedi dans la forêt classée de Mbane, dans le centre du pays. La saisie de cette importante quantité de drogue s'est déroulée vendredi aux environs de 00 heure dans la forêt classée de Mbane (Mbellacadio)", a notamment confié à l'APS, le capitaine Youssouph Sané, commandant de la compagnie de Fatick. Tout est parti de l'arrestation d'un charretier à un point de contrôle de la Gendarmerie. La battue qui s'en est suivie a débouché plus tard sur la découverte de la drogue dissimulée dans la forêt classée de Mbane dans la commune de Mbellacadio, a expliqué l'officier de Gendarmerie. Un deuxième charretier a ensuite été arrêté en tentant de convoyer cinq sacs remplis de chanvre indien dans la localité de Mbafaye (commune de Niakhar), soit la même quantité saisie sur l'autre charretier. Le commandant de la Gendarmerie de Fatick a souligné que l'enquête se poursuivait pour la découverte d'éventuelles ramifications de ce trafic de drogue dans la zone

NECROLOGIE - FASEG DE L'UCAD : Pr Gaye Daffé n'est plus

Le monde universitaire et scientifique en deuil. Le professeur Gaye Daffé n'est plus. Il a été rappelé à Dieu, avant-hier samedi, en France, des suites d'une maladie. Enseignant à la Faculté des sciences de gestion (Faseg) de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, Professeur Daffé était aussi chercheur au Consortium pour la recherche économique et sociale (Cres). Jusqu'à son décès, il était le chef du département mondialisation, intégration régionale et développement local du Cres.

KOUNGHEUL -INCENDIE A TOUBA KANDIANI : Les habitants dénoncent l'enclavement qui a retardé les secours

Un incendie a causé de nombreux dégâts à Touba Kandiani, village de la commune de Guint-Paté, dans le département de Koungheul, rapporte Pressafrik. Les habitants retracent le film du drame de la localité qui manque presque de tout. L'inaccessibilité de la localité qui manque de route praticable a joué sur le retard des sapeurs-pompiers qui ont mis 5 heures de temps pour arriver sur les lieux. «Les Sapeurs-pompiers sont arrivés tardivement. Il n'y a pas de route en bon état dans cette zone. Il nous faut une piste de production pour désenclaver cette localité. Les dégâts sont multiples, incalculables. Tout est parti avec les flammes, nos graines d'arachide, du foin, du mille, du maïs et du matériel agricole», déclare leur porte-parole du jour. «On n'a plus où passé la nuit. Même pas de natte où les enfants peuvent dormir. On passe la nuit presque à la belle étoile. Nous utilisons des pagnes pour les femmes et enfants», indique-t-il. Les populations qui ont salué la réaction rapide des autorités, réclament une structure sanitaire pour sauver des vies dans cette zone. 15 concessions ont été réduites en cendres avec le petit ruminant et le matériel des habitants de ce village qui actuellement se servent de draps et de pagnes pour permettre aux femmes et aux enfants de ne pas dormir à la belle étoile.

KEBEMER - APRES 34 MORTS DENOMBRES SUR LA RN2 : Les populations réclament des ralentisseurs

Les habitants de Ndiaye Thioro (commune de Ndande, département de Kébémer) étaient dans la rue pour réclamer des ralentisseurs après plusieurs accidents mortels survenus sur la route nationale n°2 (RN2 - Dakar-Saint Louis) qui traverse leur village. "Cela fait des années que nous réclamons des ralentisseurs sur cette artère dangereuse. Hier, vendredi, cette route a encore enregistré deux morts et quatre blessés graves suite à l'accident qui s'est produit à la sortie de Ndande, dans le département de Kébémer. Des élèves ont été fauchés par un camion", a dénoncé le porte-parole du jour des populations au micro de Louga Web Media.

34 MORTS DENOMBRES

Selon ces populations en détresse, plus d'une trentaine de personnes ont perdu la vie par accident sur cette route. "Actuellement, on dénombre plus de 34 personnes qui ont perdu la vie dans cet axe très accidentogène. Il y a déjà eu de nombreux accidents sur cette voie, dont plusieurs mortels. Cela fait des années que nous dénonçons la dangerosité de cette artère que les voitures et camions arpentent à vive allure", rapportent-elles. Avant d'ajouter: "L'école et le marché hebdomadaire qui se situent sur cette partie du village manquent de signalisations. Nous réclamons des ralentisseurs pour empêcher la vitesse excessive des véhicules qui menace les piétons au quotidien"