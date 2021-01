Congo-Brazzaville: Covid-19 - Todd Haskell souhaite voir la livraison du vaccin au Congo dès le premier semestre

Dans une interview exclusive avec Les Dépêches de Brazzaville, l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, dont le mandat touche bientôt à sa fin, a fait le bilan de la coopération entre son pays et le Congo dans divers domaines.

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, d'entrée de jeu, les Etats Unis reconnaissent, le soutien de l'ONU, en particulier l'Unicef, ainsi que la coopération avec les gouvernements du monde entier, pour s'assurer que les vaccins soient disponibles pour tous, « le plus rapidement possible ».

« Le leadership américain est ce qui a rendu ce vaccin possible. Je sais que mes collègues des Nations unies ont félicité les ministères de la Santé et des Finances pour les ressources consacrées aux autres vaccins. J'espère voir le premier déploiement de vaccins ici au Congo, au premier semestre 2021 », a souhaité le diplomate américain.

Les États-Unis, qui ont indépendamment engagé des ressources et des efforts dans le cadre de l'opération Warp Speed pour développer des vaccins et des contre-mesures médicales pour lutter contre l'épidémie, certifient que « Grâce à l'opération Warp Speed, la recherche, le développement et la production ont été intensifiés afin que des vaccins et des produits thérapeutiques sûrs et efficaces soient rapidement disponibles aux États-Unis et dans les pays du monde entier ». En outre, Todd P. Haskell a souligné, la nécessité d'un effort mondial « pour gagner la lutte contre ce fléau ».

S'agissant de la coopération entre les Etats-Unis et le Congo dans plusieurs domaines, l'ambassadeur a indiqué qu'elles sont « très productives et mutuellement bénéfiques ».

« Il y a malheureusement beaucoup de conflits dans la région. Le Congo s'est avéré être un îlot de stabilité. C'est important et cela signifie que le peuple congolais et le président Denis Sassou N'Guesso sont les mieux placés pour promouvoir la stabilité dans d'autres pays de la région. Les États-Unis et le Congo ont travaillé main dans la main pour promouvoir un processus électoral pacifique en RDC en 2018 », a-t-il rappelé.

L'ambassadeur américain a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance au gouvernement congolais pour sa volonté de soutenir les efforts visant à protéger les ressortissants américains vivant en République démocratique du Congo(RDC). Actuellement, les deux pays travaillent sur la situation en République centrafricaine. « Nous saluons les efforts du Congo en Libye et ailleurs. Le président Sassou N'Guesso a été une force de stabilisation à travers le continent. Car le Congo, lui-même, est en paix et sert de refuge à ceux qui fuient le conflit. J'aime toujours faire remarquer à mes collègues, à Washington, que le Congo est un pays qui accueille des réfugiés, pas un pays qui les produit », a déclaré le Todd Haskell.

Il estime, en outre, que « la clé d'une plus grande prospérité au Congo et dans la région est la diversification de l'économie et des investissements étrangers et du commerce. Un point de vue partagé par nos deux pays ».

Le diplomate américain garde aussi de bons souvenirs du Congo à travers de nombreux déplacements effectués à l'intérieur du pays, notamment dans les départements du Pool et de la Bouenza, dans le cadre des actions humanitaires, mais également pour le retour de la paix et la réconciliation.

Sur le respect des droits de l'homme, les Etats-Unis se sont félicités de la bonne collaboration avec les autorités congolaises dans la lutte contre la traite des personnes au Congo, ainsi que l'adoption, par le gouvernement Congolais, de la loi anti-traite. « Nous saluons la récente condamnation des trafiquants par le gouvernement, ainsi que les efforts déployés par lui pour collaborer avec succès avec ses collègues au Bénin afin d'assurer le retour, en toute sécurité, des huit victimes. Chaque enfant devrait avoir la possibilité de grandir sans être exploité », a -t-il déclaré.

Booster les échanges commerciaux Etats-Unis/Congo...

Parlant des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et le Congo, l'ambassadeur a noté « une forte présence américaine » au Congo, dans l'industrie pétrolière, la production de farine, l'exploitation d'hôtels et de magasins de détails.

« Les entreprises emploient des milliers de Congolais et transmettent les idéaux américains de faire des affaires : le travail acharné, l'honnêteté et la dignité du travail. Nous espérons que dans un proche avenir, avec l'adoption de la stratégie nationale Agoa, nous verrons plus d'entrepreneurs congolais exporter leurs produits vers nos marchés », a souhaité Todd Haskell.

Sur la mise en œuvre du programme Agoa, il a relevé la nécessité de l'adoption finale de la stratégie nationale et « sa mise en œuvre intégrale avec le soutien du gouvernement ».

« C'est une étape vraiment importante et je suis convaincu que l'Agoa jouera de plus en plus un rôle important dans le développement et la diversification de l'économie au Congo », a-t-il indiqué.

Promulguée en 2000 et prorogée jusqu'en 2025, l'Agoa est une loi permettant aux entreprises, hommes et femmes d'affaires de plus de quarante pays d'Afrique subsaharienne, d'importer plus de six mille cinq-cents types de produits différents aux Etats-Unis sans payer les frais de douane.

La coopération militaire entre les Etats-Unis et le Congo, s'est focalisée sur « le développement professionnel, le respect des droits de l'homme et la participation à des exercices régionaux », a expliqué l'ambassadeur.

« J'espère que les forces militaires au Congo continueront de participer activement aux exercices de coopération dans le golfe de Guinée pour réprimer la pêche illégale et le vol de pétrole. Le Congo est une source de stabilité dans la région et cela est en grande partie due aux forces de sécurité. Nous espérons que la coopération entre les forces de défense de nos deux pays continuera à se développer », a-t-il précisé.

Dans le domaine de l'éducation, les Etats-Unis prévoient le redémarrage des programmes d'échange au Congo sous peu. Entre temps, la section Affaires publiques continue d'offrir des cours d'anglais virtuels chaque semaine via la page Facebook, jusqu'à l'ouverture de la bibliothèque.

« Nous encourageons tout le monde à profiter de ces opportunités virtuelles pour poursuivre leur apprentissage en anglaise », a indiqué, l'ambassadeur Todd Haskell.