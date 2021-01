Congo-Brazzaville: Lutte contre la Covid-19 - Le Congo bâtit sa stratégie de vaccination

Le ministère de la Santé et de la Population en partenariat avec la Banque mondiale (BM), a organisé du 7 au 9 janvier au grand hôtel de Kintélé, un atelier d'élaboration du plan stratégique de mise en œuvre de la vaccination contre la covid-19 en République du Congo.

L'atelier d'élaboration du plan stratégique de mise en œuvre de la vaccination contre la covid-19 en République du Congo ayant réuni les cadres et experts venus des ministères de la Santé, des Finances, de la BM, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Unicef avait pour objectif de définir la cible à vacciner, d'évaluer les capacités de la chaîne de froid et de la logistique de vaccination, d'élaborer le plan de communication et de sensibilisation à l'endroit de la population et d'estimer les ressources humaines et financières.

Les aspects démographiques particuliers des patients atteints: à savoir l'âge, le genre, les femmes enceintes, les cas de morbidité ont été également abordés. D'autres points sur lesquels les experts ont planché sont notamment l'outil de mobilisation sociale et de plaidoyer indiquant la direction à suivre pour répondre aux exigences de mise en œuvre dudit vaccin.

Présidant les travaux, le directeur général de la Population, Oyéré Moke, a indiqué : « le Congo joue sa partition dans la lutte contre la pandémie à coronas virus. Cet atelier est une mission urgente à l'issue de laquelle, les experts et cadres devront produire un document de qualité sur tout le processus de vaccination à soumettre au gouvernement. »

Cette stratégie, qui définira aussi le budget nécessaire pour l'achat du vaccin, s'étendra sur deux ans (2021-2022). Intervenant à la clôture des travaux, la ministre de tutelle, Lydia Mikolo, a souligné que : "la vaccination est essentielle pour vaincre la covid-19. Le doute sur la question n'est plus permis. Ce plan stratégique est facilité par la compilation des propositions examinées et élaborées depuis le mois de juin dernier, dans le cadre global de la riposte de la pandémie et, constitue un document cohérent et conséquent pour une opération réussie".

La communication étant le point le plus sensible de la stratégie en chantier sur la vaccination contre la covid-19, il conviendrait pour les autorités compétentes de commencer avec la sensibilisation au plus vite, afin de dissiper les rumeurs.