Afrique: Recherches agricoles - Le CORAF et AKADEMIYA2063 signent un nouvel accord de collaboration

Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles(CORAF) et AKADEMIYA2063 ont signé un nouvel accord de collaboration pour fournir des recherches agricoles fondées sur des données probantes aux pays d'Afrique de l'ouest et du centre. Dans communiqué de presse, le CORAF informe que les deux parties ont également convenu de renforcer la capacité des acteurs nationaux à mettre en œuvre efficacement le Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDA).

A en croire le document, dans le cadre de cet accord, AKADEMIYA2063 et le CORAF travailleront ensemble pour générer les données et les analyses nécessaires pour guider la recherche et l'innovation agricoles en Afrique de l'ouest et du centre. En particulier, renseigne-t-on, les deux institutions utiliseront des simulations technologiques et des techniques de modélisation économique et tireront parti des approches numériques émergentes et de l'intelligence artificielle dans leurs efforts pour fournir des données et des analyses fondées sur des preuves. En ce sens, le communiqué indique que ces efforts conjoints aideront à améliorer la productivité agricole et l'accès aux marchés et à renforcer la durabilité et la résilience des systèmes agroalimentaires dans la sous-région.

« Il n'a jamais été aussi urgent de nourrir les populations d'Afrique de l'ouest et du centre. Pour ce faire, il ne suffit pas de conserver nos modèles de production alimentaire traditionnels. Cela nécessite le développement et le déploiement d'innovations de pointe appuyées par un travail analytique rigoureux et des preuves, en amont et en aval. C'est ce que nous espérons réaliser avec ce partenariat », a déclaré le Dr Abdou Tenkouano, Directeur Exécutif du CORAF.

Pour sa part, le président exécutif de AKADEMIYA2063 confie que l'institution qu'il dirige «est très heureuse de signer ce ME avec le CORAF, un leader dans la promotion de la productivité agricole en Afrique de l'ouest et du centre ». Pour Dr Ousmane Badiane, le CORAF et AKADEMIYA2063 ont des objectifs et des valeurs similaires pour améliorer la croissance agricole, la compétitivité et les marchés. « Ce ME nous permettra de travailler ensemble pour fournir des données et des analyses aux pays de la sous-région dans leur quête d'une croissance économique inclusive et durable, de la sécurité alimentaire et de la prospérité », a ajouté le Dr Badiane.