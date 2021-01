Gabon: L'appel de Julien Nkoghe Bekale à l'union sacrée autour d'Ali Bongo Ondimba

L'ancien Premier ministre et actuel député à l'Assemblée nationale du Gabon, Julien Nkoghé Békalé a communié avec sa base électorale ce dimanche 10 décembre en Ntoum. Il a , au cours de cette rencontre, profité de l'occasion pour faire le compte rendu parlementaire .Aussi, n'a t-il pas manqué d'appeler aux uns et aux autres à l'union sacrée autour du Président de la République Ali Bongo Ondimba dont il a salué le discours de voeux pour le nouvel an 2021.

L'honorable député Julien Nkoghé Békalé a communié avec les populations de Ntoum. Il en a profité en cette dominicale journée du 10 décembre de la nouvelle année, de souhaiter ses voeux les meilleurs à ses électeurs.Une année que l'élu du peuple reconnait avoir été difficile. Une année qu'il conjugue au passé et appelle à l'optimisme pour 2021." De bon coeur ,il souhaite heureuse année d'une santé durable, du bonheur durable...à chacun et à tous.

Il était aussi question pour lui , non seulement de faire le compte rendu parlementaire à ses électeurs, mais surtout , les appeler à l'union sacrée autour du Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba. "Etant à l'Assemblée nationale, je continue de servir dignement la nation, le Président de la République Ali Bongo Ondimba" fait-il entendre. Le discours à la nation a été aussi du rendez-vous des commentaires de l'ancien Premier ministre. Il estime que l'allocution des vœux à la Nation du Président était ambitieux. "Après des mois difficiles en 2020 à cause de la crise sanitaire, le Président de la République a défini un nouveau cap pour 2021, année de la reprise et année de l'espoir avec l'arrivée du vaccin contre la covid-19" ajoute t-il comme pour soutenir les actions de celui pour qui, il a été Chef du gouvernement.

Dans son allocution, Julien Nkoghé Békalé a fait le point du Compte rendu parlementaire tout en rappelant qu'il est au service du pays et du Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba. Parlant dudit compte rendu parlementaire, l'Honorable député a souligné qu'il était question des 39 lois qui ont été adoptées, parmi lesquelles, la loi des finances. Cette dernière a été adoptée et autorisée par l'Assemblée nationale. La loi qui défraie la chronique a été mise en lumière, celle portant révision de la Constitution. "La loi fondamentale est la mère des lois.Elle n'est pas écrite sur du marbre. Elle peut être révisée et amendée selon les circonstances" explique t-il.

L'élu du premier arrondissement de Ntoum a abordé l'examen sur le mariage coutumier, qui pour lui, protège la femme, les enfants et nos valeurs ancestrales.

Les populations de Ntoum ont apprécié cette rencontre avec l'Honorable député Julien Nkoghé Békalé à qui,elles ont souhaité un heureux anniversaire un jour après.