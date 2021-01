Congo-Brazzaville: Vie associative - La DGMCA organise un don de sang au quartier Mbota

La Dynamique grand mbota pour la citoyenneté active (DGMCA) que coordonne Denis Ghires Koubambouka a mobilisé, le 10 janvier, les habitants du quartier Mbota, situé dans le quatrième arrondissement Loandjili, à faire un don de sang pour sauver les malades.

En plus des membres de la DGMCA, une centaine de donneurs bénévoles ont participé à l'opération du don de sang. Dégageant l'importance de ces retrouvailles, Denis Ghires Koubambouka a rappelé que donner du sang est un geste qui permet de sauver la vie à plusieurs personnes. «Le don de sang est un geste fort et hautement symbolique pour chaque donneur. Ce geste incarne à la fois la générosité et la solidarité. En donnant du sang, on sauve des vies et on offre la vie tout en participant à la plus grande chaîne de solidarité du monde qui lie le donneur et le receveur », a-t-il indiqué.

De son côté, Thavel Damba, coordonnateur de la DGMCA au quartier 411 Mbota, a signifié que beaucoup de personnes meurent chaque année dans le monde en général et au Congo en particulier à cause du manque de sang. « Le don de sang est un besoin permanent qu'il faut répondre en vue de venir en aide à plusieurs malades qui en éprouvent le besoin dans les hôpitaux. Il permet chaque jour de sauver des vies», a-t-il déclaré.

Appréciant les membres de cette association, Parfait Ibrahim Makassela, chef de quartier 411 Mbota marché, a reconnu que la DGMCA est la première association juvénile à effectuer un don de sang dans son quartier. « Nous ne pouvions qu'appuyer les jeunes de cette association à travers ce don de sang. Ces derniers se sont portés garants pour donner du sang à d'autres personnes qui en manquent », a-t-il dit.