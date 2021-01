Congo-Brazzaville: Denis Sassou N'Guesso et Félix Antoine Tshisekedi échangent sur l'actualité de la sous-région

En visite de travail de 72 heures à Oyo, dans le département de la Cuvette, où il a été reçu par son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimée sur l'actualité politique de son pays, le vaccin contre la Covid-19 et les relations entre les deux pays.

« Quand les deux chefs d'Etat se rencontrent, il y a beaucoup de choses au menu de leurs conversations. Il n'y a qu'à regarder dans la région, les bruits de bottes en Centrafrique, à l'Est et au Nord-Est de la RDC. La situation politique dans ce dernier pays aussi, et la future présidentielle de l'Union africaine par ma personne. Donc, se sont des sujets de l'heure qui nécessitent évidemment un échange approfondi », a expliqué le président de la RDC à la presse.

Interrogé sur l'éclatement de la coalition FCC-Cash et la formation d'une nouvelle majorité parlementaire, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a indiqué que l'informateur est à l'ouvrage depuis le 1er janvier. Selon lui, ce dernier devrait présenter sous peu les différentes étapes qu'il va entreprendre. « ... Sa tâche est de constater une nouvelle coalition et à ce moment-là, nous allons désigner un formateur. Ce sera soit lui ou une autre personne qui sera chargée de former le gouvernement. L'Assemblée nationale est en session extraordinaire pour, entre autres, la mise en place du bureau définitif parce que, là aussi, il y a eu des bouleversements et le vote de certaines résolutions », a-t-il indiqué.

Concernant le vaccin contre la Covid-19, le président de la RDC a annoncé que son pays a déjà reçu des propositions des partenaires. Il s'agit d'un passage obligé mais, la RDC privilégie aussi le traitement curatif. « Je crois que nous avons deux produits qui promettent.... Ce sont des produits congolais, donc nous allons faire leur promotion mais, évidemment, le vaccin est un passage obligé, cela permet de freiner la contagion. Mais on verra, le moment venu, nous prendrons les décisions qui s'imposent parce que pour le moment nos scientifiques nous conseillent d'attendre et de regarder les effets de ces vaccins sous d'autres cieux. Donc, nous ne ferons que suivre les conseils des experts », a-t-il signifié.

S'agissant de la coopération bilatérale entre les deux Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré qu'elle est excellente.