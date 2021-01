Congo-Brazzaville: Enseignement - José Cyr Ebina s'imprègne de l'effectivité des cours au nouveau collège de Nkouo

Après son inauguration, le 26 décembre par l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, le tout nouveau collège d'enseignement général de Nkouo, dans le district d'Igné, département du Pool, a reçu ses premiers élèves, le 11 janvier en présence du député de la circonscription, José Cyr Ebina.

La décision gouvernementale instaurant la reprise des cours pour le compte du deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021 a été respectée à Ignié, en général et au nouveau collège de Nkouo en particulier. Cette école vient ainsi d'intégrer la longue liste des écoles publiques de la République du Congo.

Après plusieurs décennies de souffrances mais aussi d'abandon scolaire à cause de la distance entre les domiciles et les écoles, les collégiens de cette localité située sur la route nationale numéro 2 ainsi d'une vingtaine des villages environnants ont vu leur rêve se réaliser ce 11 janvier. En effet, ces derniers parcouraient de longues distances ou laissaient leur famille pour les études. Ils étaient obligés soit de faire des aller-retour à Odziba ou Ignié centre ou encore de migrer à Brazzaville afin de poursuivre leurs études après l'obtention du certificat d'étude primaire et élémentaire (CEPE).

A en croire Daniel Itoua, l'un des élèves de la classe de 6e de ce nouvel établissement, tous les cauchemars relèvent désormais du passé et il est maintenant temps de travailler d'arrache-pied pour satisfaire les autorités qui ont soulagé leur peine. « Sincèrement, je remercie la première dame et le député Cyr Ebina pour ce beau cadeau. Avant, nous parcourions de longues distances, parfois sous la pluie, afin d'aller prendre part aux cours à Odziba. Je me réjouis vraiment car nous étions exposés à tous les risques mais, c'est fini. Nous devrons travailler dure pour concurrencer les autres collèges de notre district surtout que nous sommes la première génération de cette école », a indiqué le jeune collegien, confortablement assis dans sa nouvelle classe.

Pour sa part, le député d'Ignié, José Cyr Ebina a invité les élèves à plus d'abnégation dans le travail, à la discipline et à la préservation de cet établissement moderne et équipé. Par la même occasion, il leur a demandé de respecter et appliquer les mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. « Cette école porte le nom de l'épouse du président de la République et vous êtes les premiers élèves de cet établissement. Est-ce que vous imaginez la responsabilité qui est la vôtre ? Fini les tracasseries, nous attendons de vous de bons résultats mais aussi de bons témoignages. Vous devez beaucoup étudiez et faire plaisir aux autorités et aux parents. Je compte sur vous, plein de succès », a exhorté José Cyr Ebina.

Notons que l'établissement mesure cinq mille mètres carrés. Il comprend un bâtiment principal de quatre salles de classe d'une surface totale de trois cent quarante mètres carrés. Chaque salle de classe mesure soixante-six mètres carrés, soit 9,20m sur 7,20m, avec une capacité de soixante-dix élèves. Le collège comprend également un bloc administratif de soixante-quatre mètres carrés, des latrines de quatre cabines et une clôture de trois mille mètres. Pour meubler l'école, cent-soixante tables bancs, des bureaux et des chaises sont installés.