Congo-Brazzaville: Sanzas 2020 - La 18e édition prime huit artistes

La 18e cérémonie des « Sanzas », le trophée des créateurs, s'est tenue le 9 janvier à l'école de peinture de Poto-Poto, dans le quatrième arrondissement de Brazzaville en présence des acteurs et promoteurs culturels ainsi que de quelques autorités. Au total, huit artistes ont été récompensés pour leurs œuvres dans les secteurs de la mode, peinture, sculpture, musique, littérature, le théâtre et cinéma.

Portés par le groupe Germain Pella Yombo (GPY), depuis 2003, les « Sanzas », le trophée des créateurs est un prix qui fait à la fois honneur et reconnaissance aux créateurs, promoteurs et mécènes congolais dans diverses catégories de l'art et de la culture au Congo. « Chers artistes, malgré la fulgurance de la Covid-19, que du bonheur pour le groupe GPY de toujours faire votre actualité et vous honorer. Dommage que depuis plusieurs mois, le monde est dominé par le coronavirus qui cloue le secteur des arts et des lettres dans le stand-by. Abnégation et pugnacité obligent, l'art doit continuer et doit être célébré », a déclaré Germain Yombo, promoteur de l'événement et du GPY.

Ainsi, dans la catégorie mode, le mérite est revenu à Queen Tawa, de son vrai nom Tchianna Tchicou-Pembey. Fille des musiciens Charles Tchicou et Pembey Sheiro, la styliste et chanteuse congolaise conjugue l'extravagance à travers ses créations afro-futuristes. « C'est un honneur pour moi de recevoir une fois de plus ce trophée. Merci beaucoup pour la reconnaissance et avec ces temps difficiles dus au coronavirus, on espère vraiment que 2021 sera nettement mieux », a-t-elle confié.

Le prix du théâtre, quant à lui, a été décerné à Julles Ferry Moussoki, comédien et conteur professionnel qui fait la fierté du Congo sur le plan national et international, depuis plusieurs années .

Dans la catégorie « cinéma », le prix a été attribué au communicateur, bédéiste et scénariste, Valery Badika Nzila. Président de l'espace de réflexion pour la création artistique et auteur de « La perle de Kitoko ville », qu'il dessine et publie en autoédition, le récipiendaire s'est dit réconforté par ce prix car pour lui, cela prouve à suffisance que les œuvres des artistes ne passent pas inaperçues.

Pour la peinture, la distinction a gratifié Boboma Mionzo qui a souligné que « ce prix est certes le premier pour moi, mais il ne sera pas le dernier ». Et en sculpture, les Sanzas ont primé Rémy Mongo Etsion, pour son travail fascinant sur le bois, la pierre, le bronze, le verre et les métaux. « Ce trophée, je le dédie à ceux qui étaient sur le même plateau, il y a quelques années. De ce fait, il est relevé que: la sculpture au Congo est dans un état comateux, car elle ne vit pratiquement plus. Après la fuite des cerveaux et mains habiles, il pourrait malheureusement y avoir la fuite du beau, de l'essentiel, de l'âme et de l'esprit. Elle pourrait, à la longue, devenir un métier orphelin », a-t-il déploré.

Lors de cette cérémonie, Davy Kassa, responsable de l'orchestre Kingoli universel, a remporté le prix dans la catégorie « Musique ». Meilleur artiste de l'année, lors des Sanzas 2019, il a été révélé au grand public par son opus « Combat spirituel ».

Pour lui, recevoir ce prix est une pure joie dont le mérite revient essentiellement aux mélomanes. Et un Prix spécial jury est revenu à l'Union des musiciens congolais(UMC), que dirige l'artiste Pape God, depuis plusieurs années. Organisation non gouvernementale à caractère culturelle et à but non lucratif, l'UMC milite pour la protection des intérêts moraux et matériels ainsi que les droits des musiciens congolais.

Notons que le mérite de la littérature a été consacré aux Editions Hemar, qui depuis près d'une trentaine d'années, contribuent à renforcer l'édition en Afrique centrale et consacrer la littérature sur les deux rives du fleuve Congo à différentes collections. « Il n'y a pas plus belle reconnaissance que celle qui vient des siens. Merci, pour la distinction octroyée aux éditions Hemar, une équipe polyvalente, dynamique et professionnelle », a déclaré son directeur, le Pr Mukala Kadima-Nzuji.