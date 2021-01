Congo-Brazzaville: Voiries urbaines - Les travaux de réhabilitation des routes au ralenti

Lancée il y a près de deux ans, la réhabilitation des voiries urbaines de la ville de Pointe-Noire est au ralenti, bien qu'il y ait eu un appui budgétaire supplémentaire de deux milliards de francs CFA de la part de l'Etat.

De nombreux chantiers ont été lancés dans la ville océane, notamment ceux d'infrastructures de voirie et d'assainissement. Le président du conseil départemental et municipal, Jean-François Kando, s'est à plusieurs reprises rendu sur ces chantiers pour s'enquerir du niveau d'avancement des travaux. Mais ceux-ci sont exécutés avec beaucoup de nonchalance car certains travaux sont restés alors que l'Etat a fait un appui budgétaire supplémentaire de deux milliards de francs CFA. C'est le cas de l'avenue Marien-Ngouabi, dite Bord-Bord, qui jusqu'alors n'est toujours pas praticable.

Pour se justifier de ce ralentissement, le député-maire de Pointe-Noire avait organisé le 20 novembre dernier une conférence de presse à sa résidence officielle pour rappeler que la ville était confrontée à un problème de réserve et de stockage de bitume. « Vous savez que le Congo ne produit pas de bitume. Si on avait le bitume à portée de main, tout cela serait déjà achevé. Attendez quelques jours et vous aurez une route qui puisse satisfaire à tout le monde. Je vous demande de prendre votre mal en patience », avait-il dit.

Pour de nombreuses personnes, les conditions actuelles marquées par la pandémie de covid-19 et le confinement auraient pu permettre de réaliser ces travaux avec beaucoup plus de diligence et de célérité, du fait de la limitation des déplacements des habitants. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Notons qu'en dehors de cet appui budgétaire de deux milliards de francs CFA de la part du gouvernement, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, avait décidé d'octroyer une dotation spéciale à la mairie de Pointe-Noire afin de lui permettre de réaliser les différents projets d'aménagement des voiries urbaines.