Congo-Brazzaville: Santé - Adéco initie une formation à l'endroit des infirmiers

Un séminaire de renforcement des capacités à l'intention des infirmiers, qui vont exercer dans les infirmeries scolaires, a été ouvert le 11 janvier dans la salle de conférence Acem située à Tié-Tié, 3e arrondissement de la ville océane, en présence d'Edwige Bakala, médecin-chef du district sanitaire de Tié-Tié, représentant la directrice départementale de la Santé.

La formation qui va durer cinq jours a pour objectif de renforcer les capacités des agents de santé qui auront la charge d'administrer les soins médicaux dans les infirmeries scolaires dans le cadre de la prise en charge des enfants en milieu sanitaire.

Louant l'initiative, Thimothée Nkouka, représentant le président départemental de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo (Apeec) a dit : « L'Apeec se propose d'accompagner l'Association pour le développement économique (Adéco) conformément à l'article 11 de la Charte africaine des parents d'élèves et étudiants ou Charte d'Abidjan.» Et de poursuivre que l'Apeec s'efforce de développer des fructueux partenariats avec les ministères, les collectivités locales, les enseignants, les élèves, les ONG et les autres institutions spécialisées susceptibles d'intervenir dans le domaine de l'éducation.

Pendant cinq jours, plusieurs infirmiers et infirmières ayant exercé à titre bénévole dans les hôpitaux et centres de santé intégré ainsi que ceux relevant des structures privées vont recevoir des personnes ressources outillées en santé et en disciplines connexes de divers enseignements en lien avec le travail qu'ils auront à effectuer dans les infirmeries scolaires. Le code de la déontologie médicale, l'exécution des soins infirmiers, l'administration du protocole médical, l'éthique de l'infirmier, le comportement professionnel en milieu humanitaire, la prise en charge psychologique des patients sont les différents thèmes qui seront exposés et feront l'objet des échanges avec les séminaristes.

Pour ce faire, Aimé Magloire Boukaka, président directeur général de l'Adéco a exhorté les séminaristes à être attentifs et réceptifs afin de mieux capitaliser les acquis de ce séminaire qui, à coup sûr, va ajouter un savoir supplémentaire à leur formation initiale.