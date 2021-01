Angola: La coopérative des anciens militaires prête à démarrer la production agricole

Uíge — La coopérative des anciens militaires de la région de Dambi, dans la province d'Uíge, qui a récemment bénéficié des engrais, des semences de maïs et de haricots, ainsi que des outils agricoles, prévoit de démarrer bientôt sa production sur une superficie de 30 hectares de terres arables.

En 2020, la coopérative a cultivé à peine deux hectares, sur les dix disponibles pour la plantation de manioc, en raison du manque de charrues, de graines, de machettes, de houes, entre autres matériels nécessaires dans l'activité agricole.

Le don, fait dans le cadre du programme de lutte contre la faim et la pauvreté, l'aide comprend 50 kg de graines de maïs et 100 kg de haricots, 45 machettes, 16 houes, six limes, 500 feuilles de toiture en métal et 500 sacs de clous.

S'exprimant à l'ANGOP, le président de la coopérative des ex-militaires, João Alfredo, a déclaré qu'il envisageait, avec le soutien de l'Administration municipal d'Uíge, de commencer la production de soja, de patates douces, des haricots, de maïs et de manioc, à grande échelle.

La Station de développement agraire (IDA) est disponible pour aider les paysans des coopératives et associations dans la culture du manioc, de la banane, des haricots, de maïs, entre autres.

