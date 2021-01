Ile Maurice: Private Prosecution - Troisième comparution de Yogida Sawmynaden

Le ministre du Commerce est à nouveau dans le box des accusés ce mardi 12 janvier dans le cadre de la poursuite privée que lui intente Simla Kistnen, pour l'emploi présumé fictif de «Constituency Clerk». La semaine dernière était marquée par un important dispositif policier. Aujourd'hui, aux abords de la cour de district de Port-Louis doivent se tenir les défenseurs de la veuve de L'activiste du MSM Soopramanien Kistnen et ceux de Yogida Sawmynaden.

Private Prosecution : la magistrate décide du renvoi de l'affaire à après le 28 janvier.

La décision de la magistrate est tombée l'affaire est renvoyée à après le 28 janvier, en raison de l'enquête policière et en attendant que Yogida Sawmynaden soit convoqué par la police.

Les partisans de Yogida Sawmynaden dans la place

Les partisans du ministre du Commerce sont présents, ce qui crée une hostilité. La police les a canalisés. A noter la présence de Vishal Shibchurn, récidiviste, sorti de prison et de Manan Fakoo.

Devant la cour, les esprits s'échauffent

Les supporters de Smila Kistnen devant la cathédrale, ceux de Yogida Sawmynaden devant la cour. On crie à l'injustice.

Une petite foule réunie sous une pluie battante

Ces personnes bravent la pluie devant le tribunal de Port-Louis pour venir assister à la comparution de Yogida Sawmynaden.

Bruneau Laurette : «C'est une boîte de Pandore qu'on a ouverte»

Le pays n'est plus contrôlé par un gouvernement mais par une mafia politique. Commentaire de Bruneau Laurette, ce mardi janvier devant la cour de Port-Louis. Il est venu afficher son soutien pour la troisième fois à Simla Kistnen. «L'affaire Kistnen est une boîte de Pandore. Plus on ouvre des tiroirs et plus il y a de tiroirs à ouvrir», a-t-il déclaré.

Débats au tribunal de Port-Louis : le DPP demande un report le temps de l'enquête policière

Le représentant du bureau du Directeir des poursuites publiques a demandé un report de la Private Prosecution le temps de l'enquête policière sur l'affaire de Constituency Clerk. Ce que refusent les avocats de Simla Kistnen.

Simla Kistnen et ses avocats entrent dans le tribunal

Au tour de la veuve de Soopramanien Kistnen et de sa défense de se présenter dans la salle d'audience. Egalement avec les avocats, le frère du ministre Koomadha Sawmynaden.

Private Prosecution : Yogida Sawmynanden est arrivé

Costume gris toujours mais nouvelle cravate pour le ministre du Commerce qui est arrivé en cour de district. Son avocat, Raouf Gulbul, est également présent.

Private Prosecution de Yogida Sawmynaden : ça s'active en cour de district de Port-Louis

Le public commence à affluer en cour

La salle d'audience commence à se remplir pour la comparution de Yogida Sawmynaden. La police fait entrer la famille d'abord. Après les membres de la presse.

Aux abords de la cour de Port-Louis : police régulière et barrières avant 8 heures

Même si elle est bien moindre que la semaine dernière, la présence policière et bien marquée en ce mardi 12 janvier pour la comparution du ministre Sawmynaden. Les abords de la cour de district de Port-Louis sont encore tranquilles peu avant 8 heures.

Bruneau Laurette : «Lapolis pa lapolis, nou pou la nou»

Ce mardi 12 janvier, présence policière ou pas, les Mauriciens comptent en rajouter une couche en se rendant encore une fois devant la cour de district de Port-Louis. L'activiste social Bruneau Laurette explique qu'il aborde cette journée sereinement. «Lapolis ou pa, mo pou la mwa. Bann-la pa gagn drwa anpes dimounn sirkilé zot», lance-t-il. Il compte aller de l'avant dans son combat et maintient son idée de sit-in. «Si le ministre est trouvé coupable et qu'il ne démis- sionne pas, c'est sûr que je maintiendrai ce que j'ai dit au départ. On fera un sit-in jusqu'à ce qu'il démissionne.»

Pour l'activiste, il est inadmissible que Yogida Sawmynaden continue à occuper un maroquin ministériel s'il est trouvé coupable. C'est dans cette optique que Bruneau Laurette donne rendez-vous aux Mauriciens aujourd'hui devant la cathédrale St-Louis en soutien à Simla Kistnen.

Il s'est aussi exprimé sur le carnet des dépenses électorales dans la circonscription no 8 de Quartier-Militaire-Moka, dépenses qui ont été authentifiées sur les ondes de Radio Plus récemment par Hansley Jules, un autre agent du MSM et ancien conseiller du ministre Sawmynaden. «Si Commission électorale pa fer enn lanket, mo pou manifesté devan so biro osi.»

Le père Jean-Maurice Labour: «la cathédrale St-Louis restera ouverte... »

Contrairement à jeudi dernier, la cathédrale St-Louis ne fermera pas ses portes, a décidé l'Évêché. En effet, le vicaire-général, le père Jean-Maurice Labour a confirmé que l'église restera ouverte. «L'église reste ouverte comme d'habitude.» Ce dernier n'a pas voulu faire d'autres commentaires à ce sujet.

On se souvient que la semaine dernière, dans un message posté sur le site de l'Évêché, il avait décidé de fermer la cathédrale, après que «des personnes que je ne connais pas ont convoqué un rassemblement dans la matinée à la cathédrale St-Louis, un rassemblement dit de prières. Les autorités de l'église ne sont pas au courant de ce rassemblement.» On se souviendra que le 29 décembre dernier, l'Évêché avait donné sous certaines conditions, la permission à l'activiste Bruneau Laurette de tenir un rassemblement à la Place de la Cathédrale.

Private Prosecution: Yogida Sawmynaden de retour en cour de Port-Louis

La cour et le Directeur des poursuites publiques (DPP) s'arrêteront-ils à la question procédurale de qui peut loger une Private Prosecution ? Cela, sans donner la chance à Simla Kistnen d'entendre ce que l'accusé, Yogida Sawmynaden, a à dire sur l'utilisation de son nom à elle pour percevoir Rs 15 000 de plus par mois.

Sawmynaden en cour: dispositif policier réduit mais bien présent ce mardi dans la capitale

La comparution en cour de Port-Louis ce mardi 12 janvier du ministre Yogida Sawmynaden à la suite de la Private Prosecution logée contre lui par Simla Kistnen, veuve de Soopramanien Kistnen, verra-telle, comme cela a été le cas le jeudi 7 janvier dernier, un déploiement monstre de policiers armés, de véhicules blindés et de tireurs d'élite ? C'est la question que se posent bon nombre de Mauriciens.